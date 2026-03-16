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泰國傳統服飾申報聯合國教科文組織非物質文化遺產一事，近日在泰國社群媒體上引爆大規模輿論風波。大批網友湧入文化部官方臉書留言版開罵，怒批政府以「共同文化遺產」的說法模糊泰服的民族歸屬，要求當局明確捍衛泰國傳統服飾的文化主權，不讓它被其他國家「借走」甚至「認領」。這波抗議的引爆點，是由民間人士蒙銮坎塔蓬率領的團體，聯合約50名社群媒體意見領袖，集體身著泰國傳統服飾前往文化部門口集會表態。他們要求文化部採取更積極的行動，保護泰服的文化歸屬，避免在國際場合遭到混淆或挪用。背景是聯合國教科文組織預計在今年底審議相關非物質文化遺產申報案，讓這個議題在泰國國內迅速升溫。泰國文化部此前在臉書發文，稱申報非遺的目的在於「保護與傳承人類共同的文化遺產，並非國家之間的競爭或所有權之爭」，同時引用2003年《保護非物質文化遺產公約》說明，許多文化遺產項目可能同時存在於多個國家。然而這套說法不但沒能平息眾怒，反而讓留言區炸鍋，網友紛紛批評文化部立場軟弱、毫無擔當。有網友怒問：「文化部難道一點感覺都沒有嗎？衣服、食物、傳統遊戲、文化，通通都被柬埔寨說成是他們的？」另有人嗆聲：「既然叫泰服，名字本來就只屬於一個國家，不如直接叫聯合國服裝算了。」更有人直接點名：「希望文化部不要變成最無能的部門。」部分網友也把矛頭指向文化歸屬的邏輯問題，有人寫道：「如果我們穿上寮國的民族服裝，說這是泰國的民族服裝，這樣也算共同文化嗎？」還有人強調，泰國傳統服飾尤其是王室推廣的泰國皇室禮服（Chut Thai Phra Ratcha Niyom），具有鮮明的泰國民族特色，早已在國際上廣為人知，根本沒有必要被定義為與任何國家「共享」的文化。這場論戰反映出泰國社會對文化認同與主權意識的高度敏感，也讓文化部在輿論壓力下陷入兩難：一邊是國際社會對文化多元共享的詮釋框架，另一邊是泰國民眾對本土文化被稀釋的強烈焦慮，短期內恐怕難以化解。