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泰國一名男子因與女友爭吵後失去聯繫，多次致電無人接聽，情急之下透過iCloud定位追蹤，循線進入一處公寓房間，卻在衣櫃裡發現27歲女友已經身亡，現場令人震驚。據泰媒《The Thaiger》報導，春武里府（Chon Buri）儂布魯（Nong Prue）警察局於本月13日晚間9時06分接獲報案，隨即與救援人員趕赴現場處理。警方抵達後在房內發現女子遺體，初步勘查顯示，現場並無打鬥或遭竊的痕跡，室內物品也未見異狀。男子向警方說明，兩人在案發前發生口角，女友一氣之下離開了兩人原本同住的住所。他事後多次撥打電話都聯絡不上，於是嘗試透過iCloud查詢女友手機的所在位置，定位顯示她在案發的公寓單位內。由於電話始終無人接聽，他向大樓管理員借來備用鑰匙進入房間，才在衣櫃裡發現女友已無生命跡象，當場驚嚇不已。警方隨後在現場採集相關證物，並對男子進行初步問話，女子遺體已送往曼谷法醫研究所進行解剖，以釐清確切死因。目前案件仍在進一步調查當中。