我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突衝擊全球糧食供應鏈，馬來西亞農業及糧食安全部祭出對策，鼓勵住在有院子房屋的官員在家種菜，補充國內糧食供給。此說法一出，立刻引來反對派砲轟，批評此舉根本是頭痛醫腳，根本無法觸及糧食安全長年積累的結構性問題。馬來西亞內閣於13日召開特別會議，專門討論中東局勢帶來的衝擊與因應對策。農業部長莫哈末沙布在會後對媒體表示，目前大馬糧食供應穩定，庫存至少可維持到今年中，但農業部仍未雨綢繆，鼓勵官員種植生長週期較短的作物，例如辣椒、茄子、韭菜等，作為增加國內糧食供應的輔助措施。這番說法隨即遭到反彈，檳州打昔牛汝莪區國會議員旺賽夫14日在臉書發文批評，鼓勵官員在家種菜是杯水車薪，根本無法對整體糧食供應產生實質影響。他直指，糧食安全是長期的結構性問題，大馬每年仍高度依賴進口糧食，金額高達數百億令吉，小規模的家庭種植頂多對個人有點幫助，對國家層面毫無意義。旺賽夫目前為無黨籍議員，曾任土著團結黨領袖，去年遭黨開除。他呼籲政府應提升農業生產力、強化供應鏈、推廣現代農業技術，並制定真正能降低進口依賴的政策。社會主義黨宣傳局主任張玉珊15日也發表聲明，批評團結政府執政以來不僅未能妥善處理農民與耕地問題，還讓農民遭強迫遷離的情況持續惡化，而這些被迫離開土地的農民，才是真正撐起糧食供應的人。她引用數據指出，全馬約23%、即約650萬公頃的土地被劃為農業用地，但其中僅約54萬公頃真正用於糧食生產，包括約24萬公頃稻田與約30萬公頃蔬果地，其餘大多是油棕園，顯示當局對糧食生產的重視程度相當有限。社會主義黨為此建議，農業部應設立農地局，納入各州政府、朝野州議員、農業部及農民組織代表，專責在政府審批土地申請前，優先確保已有農民耕作的土地得以保留，防止農地持續流失，進而危及糧食供應。