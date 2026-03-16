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馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）宣布，今年開齋節無論落在3月20日（星期五）或21日（星期六），政府都會額外補假一天，讓全體國民從3月20日一路放到23日，合計享有4天連假。安華說，政府提前對外公布這項安排，就是希望讓民眾和公務員能及早規劃假期行程。安華是在出席2026年全國消費人日慶典開幕式時作出上述宣布。他解釋，若開齋節首日落在星期五，政府將把下一個星期一（3月23日）列為補假；若落在星期六，則星期五（3月20日）順勢成為額外假日。不管哪種情況，全民都可以從週五放到週一，整整4天不用上班上課。對於政府加碼給假，安華也說明背後的用意。他表示，齋戒月期間許多人在禁食的同時還是努力工作、全力付出，政府給予額外假期，正是對這份辛勞的回饋與肯定。他同時提醒，齋戒月的真正意義不只是忍飢挨餓，更重要的是培養對弱勢群體的同理心與關懷，呼籲民眾在這段時間反思自己是否有盡力幫助身旁有需要的人。在物價管控方面，安華也為佳節前的市場情況發聲。他指出，每逢節慶，國內貿易及生活費部的官員都必須深入各地巡查，監督市場供應與價格，確保雞肉、雞蛋等民生基本食品供應充足且價格合理，這份工作往往被大眾忽視，他公開表達對這些執法人員的感謝。值得注意的是，安華也提到目前紅辣椒價格因供應吃緊而明顯上漲，主因是泰國去年爆發嚴重水災，影響產量，而大馬部分紅辣椒原本仰賴從泰國進口。他建議民眾若買不到或買不起新鮮紅辣椒，不妨改用辣椒乾替代。政府也已宣布自3月14日至28日實施佳節價格管制措施，涵蓋節前7天與節後7天，確保節慶期間民生物價維持穩定。安華補充，政府持續密切關注國際局勢，包括中東地區緊張情勢對全球能源價格與物價的潛在衝擊，將適時採取必要措施，守住國內市場穩定，減輕人民生活負擔。