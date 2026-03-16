我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣社會對伊斯蘭文化的理解仍相對有限，而穆斯林一年一度最重要的「齋戒月」（Ramadan）究竟如何度過？Podcast節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請穆斯林劉柏君分享，在台灣生活的穆斯林，從清晨到夜晚的一天究竟怎麼過，也讓外界更了解這項宗教傳統背後的精神與生活方式。《東南亞夯什麼》由中央廣播電台與NOWnews今日新聞共同製播，本集節目由今日新聞副總編輯詹凌瑀主持，邀請到劉柏君作客。劉柏君曾因真人故事改編的《通靈少女》而受到關注，後來在研究宗教過程中接觸伊斯蘭教，最終選擇皈依成為穆斯林。節目中，劉柏君首先解釋，齋戒月是穆斯林一年中最重要的宗教時期之一。穆斯林必須從日出到日落完全禁食、禁水，同時也避免不必要的娛樂與慾望，藉此訓練自律與心靈淨化。她指出，齋戒並不是單純「不吃不喝」，更重要的是讓人重新檢視自己的生活與信仰。她也分享了穆斯林在齋戒月的一天作息。通常在日出前會先吃「封齋飯」，補充一整天的能量，接著開始白天的工作與生活。直到日落時刻，穆斯林會先以椰棗與水「開齋」，再享用晚餐。這個時刻往往也是家人或朋友聚在一起的重要時光。不過，在台灣過齋戒月仍有不少挑戰。劉柏君表示，最常見的情況就是同事或朋友不知道齋戒的規定，中午仍會熱情邀約吃飯。對穆斯林來說，只能禮貌地婉拒，久而久之身邊的人才慢慢理解這項宗教習慣。她也提到，齋戒月其實不只是宗教規範，更是一種生活節奏的改變。許多穆斯林會利用這段時間多做善事、增加禮拜次數，也會更重視家庭與社群的連結。目前台灣穆斯林人口規模並不大，約有數萬名本地穆斯林，加上來自印尼、馬來西亞等國的移工，整體穆斯林人口超過30萬人。 近年隨著國際交流增加，台灣社會對伊斯蘭文化的理解也逐漸提升。透過這次節目分享，劉柏君希望讓更多台灣民眾知道，穆斯林的生活其實並不神秘。齋戒月不是苦行，而是一種讓人慢下來、重新思考生命與信仰的過程。節目最後，她也形容齋戒月帶來的感受：「當你整天沒有吃東西，到晚上開齋的那一刻，其實會非常感謝生活中最簡單的事情。」