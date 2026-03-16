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戰火燒進德黑蘭的天空，有人逃往鄉間、有人困守原地，還有人說寧可死在街上。伊朗民眾夾在政權可能崩潰的期待與戰後更黑暗現實的恐懼之間，有人盼著改變，有人卻早已不敢再奢望。根據英國媒體《BBC》報導，一名40多歲的男子，在戰事爆發的頭幾天一聽到德黑蘭傳來爆炸聲，就立刻帶著家人逃往鄉下。他說，自己一輩子習慣做最壞的打算，多年來一次次的失望，讓他很難相信這場戰爭真的能推倒政權、為伊朗帶來新的未來。「我認為美國很快就會宣布勝利，然後伊朗會迎來一段很悲慘的日子，超級通膨、動盪、流血衝突、食物和藥品匱乏。」他說，周圍的人已經漸漸不那麼怕轟炸了，但對前途的恐懼卻有增無減，那種對未來一片灰暗的恐懼才是真正壓垮人的東西。不過他也提到，仍有些人不相信美國會就此拍拍屁股走人。「他們說美國已經投入那麼多錢，不可能沒有拿到絕對的勝利就撤。」在網路遭到封鎖、有線電話又讓民眾擔心遭到監聽的情況下，要與伊朗境內的人取得聯繫極為困難。儘管如此，仍有人設法傳出消息，而且他不願意放棄希望。「再幾天就是諾魯茲了，」他說，波斯新年將至，但眼前的景況已壞到讓他說出這樣的話：「我現在走投無路，願意死在這條街上。事情已經糟到這個程度了。伊朗萬歲。」這兩個聲音，一個在等著幻滅，一個押上了性命，卻都來自同一片土地上的人。