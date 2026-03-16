美國和以色列持續轟炸伊朗，3國政府目前皆不打算達成停火協議，伊朗外交部長阿拉格奇 （Abbas Araghchi）更在接受美媒採訪時，公開駁斥川普的說法，強調伊朗從頭到尾都沒有主動尋求停火或提出談判請求，會繼續自我防衛直到戰事結束。與此同時，伊朗警察單位也逮捕了500名被控「與敵人分享情報」的民眾。
根據《路透社》報導，伊朗多個地區上週末都發生多起逮捕事件，在該國西北部就有20人被省檢察官辦公室指控，向以色列發送軍事和安全資產位置細節而被捕；在受空襲影響相對較少的伊朗東北部，也有人因收集敏感地點和經濟基礎設施資訊而被抓。西部的洛雷斯坦省（Lorestan），則有3名學生因試圖擾亂公眾輿論、焚燒哀悼象徵物被拘留。
報導引述伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）說法，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報機構的一個省級分支表示，猶太復國主義敵人（指以色列）和美國為了入侵伊朗，同時啟用僱傭兵和間諜，下一步行動是在當地引起騷亂。
1位熟悉以色列軍事戰略的消息人士告訴《路透社》，以色列已開始根據線人提供的情報進行襲擊，標誌著以色列對伊朗的攻擊進入了一個新階段。
今年1月，也就是美國、以色列聯合對伊朗發起軍事行動前不久，伊朗才剛爆發了大規模的反政府示威並遭到鎮壓，德黑蘭當局指責以色列和美國，煽動了這些旨在推翻神權政府的「暴力騷亂」。
原文連結：Iran arrests 500 accused of giving information to enemies, police chief says
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報導引述伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）說法，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報機構的一個省級分支表示，猶太復國主義敵人（指以色列）和美國為了入侵伊朗，同時啟用僱傭兵和間諜，下一步行動是在當地引起騷亂。
1位熟悉以色列軍事戰略的消息人士告訴《路透社》，以色列已開始根據線人提供的情報進行襲擊，標誌著以色列對伊朗的攻擊進入了一個新階段。
今年1月，也就是美國、以色列聯合對伊朗發起軍事行動前不久，伊朗才剛爆發了大規模的反政府示威並遭到鎮壓，德黑蘭當局指責以色列和美國，煽動了這些旨在推翻神權政府的「暴力騷亂」。
原文連結：Iran arrests 500 accused of giving information to enemies, police chief says
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