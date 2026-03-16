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▲83歲影后芭芭拉史翠珊（如圖）再唱《往日情懷》的主題曲，向已逝男主角勞勃瑞福致敬。（圖／翻攝自Disney+）

▲瑞秋麥亞當斯（左下）在奧斯卡頒獎典禮上，向曾合作的已故影后黛安基頓（右）致敬。（圖／翻攝自Disney+）

▲名導羅伯萊納（左）和妻子蜜雪兒（右）遭逆子刺殺身亡，曾經合作過的大咖演員在奧斯卡典禮上集結向他致敬。（圖／翻攝自Disney+）

第98屆奧斯卡金像獎今年在「緬懷已逝影人」段落做了特別的安排，找來83歲傳奇影后芭芭拉史翠珊向曾經合演《往日情懷》的勞勃瑞福致敬，她提及兩人當初合作的情景，氣氛已經相當動人，最後在大銀幕打出勞勃瑞福帥氣身影下，她開口再唱了該片經典主題曲〈The Way We Were〉，催出影迷的眼淚。而奧斯卡影后黛安基頓與《當哈利碰上莎莉》導演羅伯萊納，也得到特別的致意。過去一年好萊塢失去了好幾位重量級影人，因而在今年的奧斯卡《緬懷已逝影人》段落，主辦單位花費一番心思安排，對於曾經紅遍全球的經典「白馬王子」勞勃瑞福，請出了在獎項肯定上地位與他不相上下的芭芭拉史翠珊，兩人雖然僅合作過一部《往日情懷》，卻依然讓粉絲懷念，芭芭拉也特別再次在奧斯卡典禮上開金口，成為今年最受期待的段落之一，果然極具催淚的效果。芭芭拉提到當自己看了《往日情懷》的劇本，想不到除了勞勃瑞福還有誰能演男主角，去洽詢他卻碰了軟釘子，原來勞勃覺得男主角並沒有太多的理念和要爭取的目標，比較沒有個性，劇本一再修改，他終於答應加入，和芭芭拉的配對也大受觀眾歡迎。銀幕上打出勞勃生前帥氣過人的身影，粉絲都看到掉淚。另一位重量級已逝影人黛安基頓，不僅是奧斯卡影后，也是1970年代的女性時尚象徵之一，主辦單位找來曾與她合作的瑞秋麥亞當斯向她致敬，瑞秋同樣提到過去拍片時的情景，難忘自己受到黛安的影響與啟發，在這個環節，瑞秋也一併致敬了克勞黛卡汀娜、凱薩琳奧哈拉、黛安蕾德等重量級的已逝女星。而《當哈利碰上莎莉》導演羅伯萊納與妻子蜜雪兒遭到逆子刺殺身亡，震驚好萊塢，奧斯卡主辦單位找來該片男主角、也是多屆典禮主持人比利克里斯托來引言，回顧完羅伯的創作生涯後，舞台上的大銀幕秀出羅伯與蜜雪兒的合照，台上則聚集了比利、梅格萊恩、黛咪摩爾、凱西貝茲等曾與羅伯合作的演員，全場也沉浸在肅穆的氣氛之中。