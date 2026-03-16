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▲田舞陽（左）要求老婆Anita（右）回家休息，但對方堅持要在醫院陪他。（圖／翻攝自田舞陽IG@tienuyan）

病房自拍曝光 坦言隔天要動手術

無奈希望別住太久 未透露手術原因

巴西混血男星田舞陽因參與談話節目《2分之一強》在台灣打開知名度，幽默風格與陽光外型讓他累積不少粉絲，去年9月他突然宣布結婚喜訊讓外界又驚又喜，沒想到昨（15）日深夜他在社群平台透露自己突然住院，並準備接受手術，突如其來的消息讓不少粉絲相當擔心。而田舞陽的老婆Anita也堅持陪伴在他身邊，而他動手術前狀況也隨之曝光。田舞陽昨日晚間在Instagram限時動態分享一張病房自拍，只見他坐在醫院病床邊，穿著深灰色長袖上衣與淺灰色休閒褲，神情看起來平靜，照片中他與戴著口罩與棒球帽的妻子一起對鏡頭微笑，記錄住院前的時刻，他也在文字中透露，因為隔天要動手術，因此提前一天入院準備。在限時動態中，田舞陽提到自己原本希望老婆先回家休息，不過對方卻堅持要留在醫院陪伴他，愛妻的舉動讓他相當感動，也在貼文中表達對另一半的感謝，夫妻倆在病房中的自拍畫面，也讓不少粉絲直呼相當溫馨。對於這次住院開刀的原因，田舞陽並未透露太多細節，只簡單表示希望手術順利完成，也希望不需要在醫院住上好幾天，他在貼文中以輕鬆語氣寫下：「希望不用住很多天！」似乎也不想讓粉絲過度擔心。事實上，在宣布去醫院動手術前，田舞陽與妻子Anita才一起到餅店挑選喜餅，因此田舞陽住院動手術消息曝光後，不少粉絲在社群平台留言關心，紛紛祝福他手術順利、早日康復。田舞陽近年除了持續在綜藝節目露面，也經常透過社群分享生活點滴，如今突然傳出住院開刀的消息，也讓粉絲格外關注他的身體狀況。