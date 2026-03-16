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▲Lucy因頭痛欲裂到醫院掛急診，並透露病因。（圖／翻攝自Lucy IG@lucylu_8619）

頭痛劇烈仍硬撐工作 走路晃動都痛

▲Lucy透過IG說明自己為何去醫院掛急診。（圖／翻攝自Lucy IG@lucylu_8619）

檢查結果曝光 原來是血鈣不足

網紅黑男的妻子Lucy（盧蓁）平時常透過社群分享生活點滴，與粉絲互動密切，不過她近日突然在Instagram透露身體出現嚴重不適，形容自己「頭痛欲裂」，甚至一度出現右手麻痺的情況，讓她在深夜緊急前往醫院掛急診，消息曝光後引發不少網友關心她的健康狀況，而她也在急診8小時後透露自己的病因。Lucy回憶症狀最早是在一覺醒來後突然出現，當時頭痛程度相當劇烈，她甚至直呼：「自從Covid之後就沒這麼痛過！」儘管身體狀況不佳她仍硬撐著完成當天的工作，不過她坦言，只要走路稍微晃動到頭部就會痛到受不了，整個人也變得相當虛弱，連脫外套都沒有力氣。情況到了晚上變得更加嚴重，Lucy表示當天下午工作結束後她開始出現行動困難，甚至右手突然完全麻掉，到了接近午夜時分疼痛已經難以忍受，她才決定前往醫院掛急診，醫師隨即替她安排點滴治療，她在醫院整整吊了約8個小時的點滴才逐漸緩解症狀。經過檢查後，醫師發現Lucy這次不適的原因與血鈣過低有關，她解釋因為自己最近因為減重速度太快，加上飲食量過少，導致身體與血液中的鈣含量不足，進而引發手部麻痺以及腦部細胞水腫痙攣等症狀，這次的突發狀況也讓她嚇了一大跳。事後，Lucy在社群分享自己的經歷，希望提醒正在減肥或控制飲食的人要特別留意身體狀況，她坦言這次算是一次慘痛教訓，也承諾之後會更加注意飲食與健康，不會再過度節食，粉絲看到她的分享後，也紛紛留言祝福她早日恢復。