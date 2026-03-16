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▲陳妍希在機場被人群簇擁、推擠，有粉絲一度伸手繞到前面要拿信給她，差點鎖喉。（圖／翻攝自微博）

上海機場被粉絲包圍 低調現身仍被認出

▲陳妍希（藍格）在工作人員及保鏢護送下移動，這時候方突然有人伸出手要拿信給她遭制止。（圖／翻攝自微博）

人潮推擠場面混亂 畫面迅速瘋傳

女星陳妍希與中國男星陳曉結束婚姻後，仍持續在中國發展演藝事業，近期更因主演姐弟戀題材戲劇《狙擊蝴蝶》再度掀起討論，她在中國的人氣依舊不減，近日搭機抵達上海時，卻在機場遭到大批粉絲包圍，其中一名粉絲的激動行為更引發爭議，對方不僅伸手從背後要遞信，甚至差點將陳妍希鎖喉，引發人身安全問題，相關畫面曝光後迅速在網路上掀起熱議。從網路流出的影片可見，陳妍希當天抵達上海機場時穿著灰色格紋外套，綁著馬尾並戴著口罩與黑色墨鏡，整體打扮相當低調，然而現場仍有許多粉絲在現場守候，一看到她現身便立刻圍上前遞信與打招呼，面對粉絲的熱情，她也一路接過多封信件，看起來態度相當親切。不過在人群混亂之際，一名戴著白色口罩的女性粉絲突然從陳妍希背後伸出手臂，甚至繞過她的脖子試圖遞上一封信，由於手臂直接從背後伸到她胸前的位置，整個畫面看起來像是「鎖喉式遞信」，讓不少人看了都相當傻眼，當下陳妍希似乎一時沒有反應過來，也沒有接下那封信。隨後人群持續往前移動，陳妍希也在工作人員與人潮推擠下被帶往前方，那名粉絲與她之間的距離才被拉開，這段影片被上傳到微博與小紅書後迅速傳開，不少網友看到畫面後直呼場面太誇張，也有人認為機場追星環境過於混亂。影片曝光後，許多網友紛紛留言批評該名粉絲的行為過於冒犯，直言：「這樣真的很嚇人」、「太沒有界線了」、「機場追星真的該管一管」，也有不少粉絲呼籲理性追星，認為喜歡藝人不應該做出讓對方感到不舒服的舉動，相關討論也持續在網路上發酵。