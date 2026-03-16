氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（16日）晨最低溫在新竹關西鎮9.5度，白天起各地逐漸回暖，其中南部有機會出現30度高溫，但早晚溫差大，仍要注意調整衣物保暖。週四（19日）下午、週日（22日）下午將有弱鋒面南下，屆時北台灣與東部轉有局部短暫雨的天氣型態。
今白天各地回暖高溫飆30度！早晚溫差大注意保暖
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，東北部有低層雲，伴隨零星降水回波，東北角、宜花零星飄雨。「輻射冷卻」雖強，今晨低溫已明顯回升；截至6：07本島的平地最低氣溫為新竹關西鎮9.5度；各地區平地最低氣溫約在12至15度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日至週四（16至19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升；白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部12至29度、中部13至29度、南部13至30度、東部15至29度。
週四、週日連兩波鋒面南下！北部、東部變天有雨
吳德榮進一步提到，由於下兩波微弱鋒面的結構及鋒後冷空氣皆很弱；最新模式模擬調整為：週四下午至週五（20日）、微弱鋒面掠過北部海面，北部雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北臺氣溫微幅下降、仍偏暖，中南部幾無影響。週六（21日）微弱鋒面北移、天氣好轉，各地多雲時晴。
最新模式模擬顯示，週日（22日）下午至週一（23日）微弱鋒面再南移、掠過北部海面，影響輕微，北部雲量略增、迎風面轉有降雨的機率。下週二、三（24、25日）微弱鋒面再北移、天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫逐日升，東半部仍有局部短暫雨的機率。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，東北部有低層雲，伴隨零星降水回波，東北角、宜花零星飄雨。「輻射冷卻」雖強，今晨低溫已明顯回升；截至6：07本島的平地最低氣溫為新竹關西鎮9.5度；各地區平地最低氣溫約在12至15度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日至週四（16至19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升；白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部12至29度、中部13至29度、南部13至30度、東部15至29度。
週四、週日連兩波鋒面南下！北部、東部變天有雨
吳德榮進一步提到，由於下兩波微弱鋒面的結構及鋒後冷空氣皆很弱；最新模式模擬調整為：週四下午至週五（20日）、微弱鋒面掠過北部海面，北部雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北臺氣溫微幅下降、仍偏暖，中南部幾無影響。週六（21日）微弱鋒面北移、天氣好轉，各地多雲時晴。
最新模式模擬顯示，週日（22日）下午至週一（23日）微弱鋒面再南移、掠過北部海面，影響輕微，北部雲量略增、迎風面轉有降雨的機率。下週二、三（24、25日）微弱鋒面再北移、天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫逐日升，東半部仍有局部短暫雨的機率。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室