根據中央氣象署地震測報中心表示，今（16）日上午7時15分台南楠西先發生芮氏規模3.3地震，稍早上午7時19分又發生規模4.3地震，震央位於北緯 23.22度，東經120.49度，即在臺南市政府東北方 40.1 公里 ，位於臺南市楠西區，最大震度4級，全台10縣市搖晃有感。
各地震度級
臺南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 3級
高雄市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
氣象署數據顯示，今（16）日早上7時15分發生另一起芮氏規模3.3地震，震央位於北緯23.22度，東經120.49度，即在臺南市政府東北方40.4 公里，位於臺南市楠西區，地震深度7公里，屬於極淺層地震，最大震度3級。
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臺南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 3級
高雄市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
氣象署數據顯示，今（16）日早上7時15分發生另一起芮氏規模3.3地震，震央位於北緯23.22度，東經120.49度，即在臺南市政府東北方40.4 公里，位於臺南市楠西區，地震深度7公里，屬於極淺層地震，最大震度3級。