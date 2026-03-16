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▲《動物方城市2》全球超狂賣，然而在國際大獎上屢屢敗給《Kpop 獵魔女團》。（圖／迪士尼提供）

多部熱門動畫入圍 競爭相當激烈

動畫風格與音樂元素成亮點 奧斯卡再掀動畫話題

第98屆奧斯卡金像獎於台灣時間今（16）日上午登場，各大獎項結果備受全球影迷關注，其中「最佳動畫長片」獎項競爭相當激烈，最終由話題作品《Kpop 獵魔女團》成功奪下大獎，擊敗包含迪士尼強作《動物方城市2》在內的多部強勁對手抱回小金人，成為本屆動畫類最大贏家之一。本屆最佳動畫長片入圍名單包含《再見未來男孩》、《地球特派員》、《Kpop 獵魔女團》、《小雨愛蜜莉》以及《動物方城市2》，由於《動物方城市》前作曾獲奧斯卡肯定，加上續集票房與話題兼具，因此不少外界原本看好該片有機會再次奪獎，不過最終結果仍由《Kpop 獵魔女團》脫穎而出。《Kpop 獵魔女團》以K-POP偶像文化為背景，結合奇幻動作與音樂元素，描寫一群表面上是偶像女團的成員，實際上卻肩負獵魔任務，暗中守護世界，作品融合流行音樂、偶像文化與動作冒險題材，獨特設定在上映後迅速吸引大量觀眾關注。該片在視覺風格上融合韓流文化與現代動畫技術，不僅畫面節奏明快，角色設計也極具特色，加上作品中大量運用音樂與舞蹈橋段，讓整體節奏更具娛樂性，影評人普遍認為這種跨文化題材與創新的敘事方式，是該片能在眾多競爭者中勝出的關鍵。隨著《Kpop 獵魔女團》成功抱回奧斯卡最佳動畫長片，這部作品也再次引發全球觀眾討論，不少影迷認為近年動畫題材越來越多元，從傳統童話到結合流行文化與奇幻元素的創作，都顯示動畫產業的創意與影響力持續擴大。而頒獎典禮上，歌手EJAE、Audrey Nuna與Rei Ami也將登台帶來震撼的現場演唱。