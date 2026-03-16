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韓國行李檢查變嚴格了！遊客行李被加「黃色大鎖」

▲旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒表示，近期韓國入境行李檢查變嚴格，多名遊客行李箱被加上黃色大鎖。（圖／資料照，美聯社／達志影像）

過去即使走SeS快速通關入境韓國，也要等待托運行李抵達，但通常只要花費15至20分鐘即可，但前陣子友人足足等了快35分鐘，且在同班飛機中，至少有3個行李箱被海關加上「黃色大鎖」

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被加上鎖並非代表違法了，而是海關認為行李需要進一步確認或申報，這時最簡單的做法，就是拿到行李後直接走紅色申報通道

▲行李被加上黃色大鎖不要驚慌，記得改走紅色申報通道，現場將有海關人員提供下一步如何處理。（圖／取自photoAC）

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