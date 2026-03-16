韓國近年來成為台灣人出國旅遊熱門選擇，去年台人赴韓旅遊人數還創下新高，累計超過142萬人次，但根據旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」表示，近期發現韓國海關似乎加強入境行李檢查力道，部分遊客行李被加上「黃色大鎖」，代表其行李已被列為重點查驗對象，但不必驚慌只要遵守正確步驟，將其交給海關檢查確定沒問題即可，《NOWNEWS今日新聞》盤點韓國入境禁止或限制物品，提醒民眾出發前再三確認！
韓國行李檢查變嚴格了！遊客行李被加「黃色大鎖」
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日發文提醒，表示年初傳出入境韓國的行李檢查變嚴格，2月時還沒有太大感受，但前幾日友人從台灣飛往韓國，入境檢驗過程明顯變嚴。
粉專提到，過去即使走SeS快速通關入境韓國，也要等待托運行李抵達，但通常只要花費15至20分鐘即可，但前陣子友人足足等了快35分鐘，且在同班飛機中，至少有3個行李箱被海關加上「黃色大鎖」，由於友人行李算較早拿到，不排除後面還有更多被加上鎖的行李箱。
粉專提醒民眾，近期飛往韓國時，必須在行李內容物攜帶上更加小心，尤其是肉類、動植物相關製品、部分藥品、超過免稅額的物品等，且有些物品本就不可帶進韓國，建議出發前都要再三確認，以免還沒玩到就先遇到麻煩。
飛韓國行李出現「黃色大鎖」怎麼辦？解決辦法一次看
如果飛往韓國，不幸遇到行李被加上黃色大鎖怎麼辦？不奇而遇Steven&Sia表示「先不用自己嚇自己」，被加上鎖並非代表違法了，而是海關認為行李需要進一步確認或申報，這時最簡單的做法，就是拿到行李後直接走紅色申報通道，現場將有海關人員提供下一步如何處理。
倘若經過海關查驗確認沒有問題，行李內容物也沒有任何違禁品時，通常海關都會正常放行；相反的，若行李內發現超額未申報物品、禁止攜帶物，或其他需要檢查的東西，就會按照現場規定處理。
韓國入境違禁品與限制物品一次看！做錯小心被開罰
據了解，韓國一直是旅遊熱門國家，為了大量遊客造成安全疑慮，針對入境行李上有明確限制與規定，甚至名列禁止攜帶的違禁品。《NOWNEWS今日新聞》盤點入境韓國禁止或限制物品清單，提醒民眾多加注意以免被開罰。
📍武器類：槍械、刀械、爆裂物。
📍非法藥品與毒品類：麻醉藥品、大麻、安非他命等。
📍侵權物品：盜版光碟、假貨、違反智慧財產權商品。
📍蔬菜水果：韓國政府規定，為保護韓國農產畜牧水產業，任何生鮮蔬菜水果均不得攜帶入境。
📍植物類：植物、盆栽、種子、根莖類植物等入境時須申報並接受檢疫。
📍肉類製品：韓國對動物檢疫、肉品入境的管制一直都非常嚴格，所有肉類製品建議都別攜帶，含肉粉、肉鬆、真空包裝肉、肉乾、肉紙、牛肉乾、香腸、臘腸、臘肉、火腿、肉酥、肉絲等。
📍瀕臨絕種危機及受保護野生動植物所製成物品：象牙、豹皮、蛇皮、鱷魚皮、稀有皮草等。
📍特定藥品：部分日本止痛藥（如EVE）含有成分，丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea），此成分在韓國屬於管制類藥品成分範圍。
📍暖暖包：暖暖包屬於發熱類產品，是否可託運通常依航空公司規範與當日安檢判定而定，其中拋棄式暖暖包無論是否拆封，都禁止託運，須隨身攜帶上機。
資料來源：不奇而遇 Steven & Sia、外交部領事事務局全球資訊網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日發文提醒，表示年初傳出入境韓國的行李檢查變嚴格，2月時還沒有太大感受，但前幾日友人從台灣飛往韓國，入境檢驗過程明顯變嚴。
粉專提醒民眾，近期飛往韓國時，必須在行李內容物攜帶上更加小心，尤其是肉類、動植物相關製品、部分藥品、超過免稅額的物品等，且有些物品本就不可帶進韓國，建議出發前都要再三確認，以免還沒玩到就先遇到麻煩。
如果飛往韓國，不幸遇到行李被加上黃色大鎖怎麼辦？不奇而遇Steven&Sia表示「先不用自己嚇自己」，被加上鎖並非代表違法了，而是海關認為行李需要進一步確認或申報，這時最簡單的做法，就是拿到行李後直接走紅色申報通道，現場將有海關人員提供下一步如何處理。
倘若經過海關查驗確認沒有問題，行李內容物也沒有任何違禁品時，通常海關都會正常放行；相反的，若行李內發現超額未申報物品、禁止攜帶物，或其他需要檢查的東西，就會按照現場規定處理。
據了解，韓國一直是旅遊熱門國家，為了大量遊客造成安全疑慮，針對入境行李上有明確限制與規定，甚至名列禁止攜帶的違禁品。《NOWNEWS今日新聞》盤點入境韓國禁止或限制物品清單，提醒民眾多加注意以免被開罰。
📍武器類：槍械、刀械、爆裂物。
📍非法藥品與毒品類：麻醉藥品、大麻、安非他命等。
📍侵權物品：盜版光碟、假貨、違反智慧財產權商品。
📍蔬菜水果：韓國政府規定，為保護韓國農產畜牧水產業，任何生鮮蔬菜水果均不得攜帶入境。
📍植物類：植物、盆栽、種子、根莖類植物等入境時須申報並接受檢疫。
📍肉類製品：韓國對動物檢疫、肉品入境的管制一直都非常嚴格，所有肉類製品建議都別攜帶，含肉粉、肉鬆、真空包裝肉、肉乾、肉紙、牛肉乾、香腸、臘腸、臘肉、火腿、肉酥、肉絲等。
📍瀕臨絕種危機及受保護野生動植物所製成物品：象牙、豹皮、蛇皮、鱷魚皮、稀有皮草等。
📍特定藥品：部分日本止痛藥（如EVE）含有成分，丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea），此成分在韓國屬於管制類藥品成分範圍。
📍暖暖包：暖暖包屬於發熱類產品，是否可託運通常依航空公司規範與當日安檢判定而定，其中拋棄式暖暖包無論是否拆封，都禁止託運，須隨身攜帶上機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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