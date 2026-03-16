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《Kpop 獵魔女團》全球爆紅 榮獲國際大獎肯定

《K-pop 獵魔女團》為何爆紅？角色鮮明、文化獨特性成關鍵

▲《Kpop 獵魔女團》巧妙將 K-pop 偶像文化與奇幻獵魔故事融合，新穎題材也引發觀眾興趣。（圖／IG@netflixkr）

稍早，導演Maggie Kang上台領獎時，情緒激動、哽咽，向所有支持他們的粉絲道謝，她直言亞洲面孔在主流電影中一直很少見，「很抱歉讓大家這麼久才終於在電影裡看到我們」，希望下一代我們不再需要等待，最後導演也將獎項獻給韓國以及在世界各地的韓國人，短短一句話道出亞裔在好萊塢打拚的心聲。

▲《Kpop獵魔女團》讓全球看見韓國Kpop文化，導演Maggie Kang（左）上台領獎時，一度哽咽。（圖／美聯社）

Netflix原創電影《Kpop 獵魔女團》今（16）日奪得奧斯卡「最佳動畫長片」，創下歷史紀錄！《Kpop 獵魔女團》將韓國文化結合朝鮮神話，搭配美式動畫風格，幕後團隊重金打造，不僅找來男神安孝燮配音、女團TWICE獻唱，電影原聲帶〈Golden〉更在YouTube創下12億播放次數。今日奧斯卡頒獎典禮上，《Kpop 獵魔女團》成功抱回「最佳動畫長片」，導演Maggie Kang上台領獎時忍不住哽咽，並將獎項獻給所有韓國人；而日前Netflix也宣布，《Kpop 獵魔女團》將製作續集，預計最快於 2029 年上線。《Kpop 獵魔女團》在全球爆紅，主題曲〈Golden〉在2026年初橫掃國際大獎，接連榮獲葛萊美獎「最佳視覺媒體歌曲獎」、金球獎「最佳原創歌曲獎」。今再度傳出好消息，電影一舉奪下奧斯卡「最佳動畫長片」。《Kpop獵魔女團》講述巨星女團「HUNTRIX」由魯米、米拉和佐依三人組成。舞台上是唱跳巨星，但私底下她們卻有雙重身分，那就是斬妖除魔的「獵魔人」。而它為何能在全球爆紅？業界也分析「文化獨特性」是成功關鍵因素之一，電影巧妙將 K-pop 偶像文化與奇幻獵魔故事融合，新穎題材也引發觀眾興趣。而鮮明的角色設定也是讓《K-pop 獵魔女團》快速走紅的原因之一，韓國流行女團HUNTR/X 的隊長「」總是魅力四射、充滿自信，但看似完美的她，心中卻隱藏了許多恐懼，深怕別人發現她的秘密；而主舞「」則擁有敏銳的洞察力，外表總是冷酷、叛逆的樣子，讓觀眾印象深刻；忙內「」雖然平時形象可愛，但唱起饒舌卻展現不同一面。《Kpop獵魔女團》不僅深受觀眾喜愛，更獲得許多國際大獎肯定，不僅打敗日本動畫《鬼滅之刃》奪下金球獎「最佳動畫片」，如今更再度拿下奧斯卡，擊敗《動物方城市2》、《再見未來男孩》等片。