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▲伊朗飛彈週末接連打擊杜拜、麥納麥、科威特等海灣城市，讓長期以穩定繁榮自豪的波灣國家陷入是否參戰的艱難抉擇。（圖／路透社／達埸影像）

中東局勢升溫正對全球航空與旅遊市場帶來連鎖衝擊。由於多個中東航空樞紐受戰事影響而關閉或減少航班，歐美旅客前往東南亞的轉機路線受阻，泰國、柬埔寨與印尼等高度依賴觀光產業的國家，未來恐面臨遊客減少與經濟壓力。總部位於新加坡的獨立航空分析師索比（Brendan Sobie）接受《財星》雜誌（Fortune）訪問時指出，目前歐洲與峇里島、柬埔寨等旅遊地之間直飛航班不多，多數旅客需要透過中東轉機。然而隨著杜拜（Dubai）、阿布達比（Abu Dhabi）與杜哈（Doha）等重要航空樞紐受戰事影響，前往東南亞的航線受到限制。數據顯示，2024年觀光產業占柬埔寨（Cambodia）國內生產總值約9.4%，泰國（Thailand）更高達12%。目前多家海灣地區航空公司已取消大量航班，包括阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）與阿提哈德航空（Etihad Airways）。航班縮減也對其他航空公司造成連鎖效應，例如馬來西亞航空（Malaysia Airlines）長期依賴卡達航空在杜哈（Doha）轉機，將歐美旅客帶往東南亞。航空顧問公司官方航空指南（OAG）亞洲區負責人帕特爾（Mayur Patel）指出，一旦航班無法飛往杜哈轉機，整體客流勢必受到限制。除了航線問題，航空公司也面臨燃料成本飆升的壓力。自伊朗衝突爆發以來，航空燃油價格已翻倍，許多航空公司被迫暫停部分中東航線，時間可能持續數週甚至數月，同時向乘客徵收燃油附加費。紐西蘭航空（Air New Zealand）也因燃料成本上升而撤回最新財務預測。旅遊業者同樣感受到衝擊。豪華旅遊公司萊特福特旅遊（Lightfoot Travel）共同創辦人沃爾什（Lucy Jackson Walsh）表示，戰爭爆發第一週，公司整體訂單量就下降約50%，其中約15%來自中東目的地的業務幾乎立即消失。公司目前將市場重心轉向亞洲區域旅遊，以及前往澳洲（Australia）等不需經過中東的長程目的地。儘管整體產業前景充滿不確定性，部分航空公司仍可能在變局中獲得優勢。例如新加坡航空（Singapore Airlines）與香港國泰航空（Cathay Pacific）因擁有亞洲與歐洲之間多條直飛航線，受影響程度相對較低。不過航空分析師索比（Brendan Sobie）也指出，即使部分公司客運量可能短暫增加，也難以抵消整體產業受到的衝擊，全球航空與觀光市場仍須等待衝突降溫後才可能逐步恢復。