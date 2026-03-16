女星蔡允潔2022年結婚，婚後育有2個小孩，近來她登上綜藝節目《11點熱吵店》，聊到因為生活忙碌加上生小孩，2年沒跟老公發生親密關係，某次她主動約老公泡溫泉培養感情，沒想到卻造成骨盆腔發炎，吃了一個月的抗生素，讓她超後悔。
蔡允潔求歡老公 卻釀骨盆腔發炎
蔡允潔在節目中談到，結婚後因為接連懷孕，加上工作忙碌，已經2年沒有跟老公發生親密關係，某次主動求歡，約老公泡溫泉，結果卻造成骨盆腔發炎，吃了一個月的抗生素，讓她懊悔不已，直言實在太痛苦。
眾人好奇為什麼是蔡允潔主動？她笑說因為每次老公主動，都會被她潑冷水，還會嗆老公，「你怎麼還這麼有興致？」讓來賓都忍不住虧她實在是問題很多。
事實上，台大醫院健康電子報曾指出，骨盆腔發炎常見的原因包括多種細菌感染，性行為傳播為主要感染途徑，細菌通常從陰道進入，若要和伴侶發生親密關係，地點選擇也很重要。
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蔡允潔在節目中談到，結婚後因為接連懷孕，加上工作忙碌，已經2年沒有跟老公發生親密關係，某次主動求歡，約老公泡溫泉，結果卻造成骨盆腔發炎，吃了一個月的抗生素，讓她懊悔不已，直言實在太痛苦。
眾人好奇為什麼是蔡允潔主動？她笑說因為每次老公主動，都會被她潑冷水，還會嗆老公，「你怎麼還這麼有興致？」讓來賓都忍不住虧她實在是問題很多。
事實上，台大醫院健康電子報曾指出，骨盆腔發炎常見的原因包括多種細菌感染，性行為傳播為主要感染途徑，細菌通常從陰道進入，若要和伴侶發生親密關係，地點選擇也很重要。