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▲全球原油儲量最高的國家為委內瑞拉（Venezuela），約3030億桶，主要位於南美洲（South America），佔全球17%的總量。（圖／美聯社／達志影像）

中東局勢緊張，讓東南亞國家也開始計算油桶數量。最新統計顯示，東南亞地區原油資源排行出爐，越南（Vietnam）以約44億桶儲量成為第一，領先馬來西亞（Malaysia）與印尼（Indonesia）。這份數據由《世界人口資料庫》（Worldometer）整合英國石油公司（BP）、美國能源資訊署（EIA）與《石油與天然氣雜誌》（Oil & Gas Journal）資料得出。根據《越南快訊》報導，越南的原油主要集中於南部大陸架的九龍（Cuu Long）與南勤孫（Nam Con Son）盆地，約有一半的已探明儲量已被開採。馬來西亞以約 27 億桶位居第二，印尼約 24 億桶排第三。這些資源對區域能源安全及經濟發展具有舉足輕重的影響。根據統計，越南和馬來西亞的油氣開採仍在穩定進行中，而印尼雖然資源略少，但仍具備出口潛力。分析師指出，東南亞國家在全球能源版圖中雖非中東或北美規模，但對亞太市場供應鏈與能源穩定仍相當重要。此外，全球原油儲量最高的國家為委內瑞拉（Venezuela），約3030億桶，主要位於南美洲（South America），佔全球 17% 的總量。儘管委內瑞拉擁有龐大儲量，當前產量受基礎設施與投資限制影響，僅約每日 100 萬桶。目前全球原油產量最高的國家為美國（The U.S.），每日生產約 1360 萬桶，占全球供應約 20%，主要產區集中在德州（Texas）與新墨西哥州（New Mexico）。沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）緊追其後，約每日 1100 萬桶。石油業界標準規定，一桶原油等於 159 公升（159 liters），這一標準自 19 世紀中葉沿用至今，用於統一交易和計算。專家表示，對於東南亞能源政策和產業規劃而言，掌握儲量與產量資料，對應對全球油價波動與區域經濟策略至關重要。