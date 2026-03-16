3月20日就是節氣「春分」，也是土地公生日，全聯福利中心現在也推出「春茶賞」系列商品，以伯爵紅茶、抹茶、焙烏龍為主題，製作6款茶香甜點。就有民眾在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，全聯新上市的「檸檬紅茶蛋糕」相當好吃，她買去跟朋友分享，大家都說好吃，能吃到果乾、茶香，每包售價59元，經濟實惠，也有許多吃過的網友分享試吃心得，「這個真的好吃，一下子就吃完一條。店家說沒貨可以訂，到了再通知」、「好吃，昨天不小心一個人吃了半條！歐買尬的」。
吃得到果乾、茶香 眾大讚甜而不膩超好吃
原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文分享，她買了全聯新上市的「檸檬紅茶蛋糕」，帶去跟朋友一起吃，廣受好評，大家都說好吃，「有吃到果乾、茶香，不管是搭咖啡，還是配茶，清爽更提昇風味」，每包110公克、只要59元，價格經濟實惠，包裝內也有附小蛋糕刀，可以把蛋糕切成自己喜歡的大小。
有其他吃過的網友也分享自己的試吃心得，「真的好吃！吃得到紅茶碎的茶香和檸檬果乾香氣的蛋糕，感覺天然、清爽無負擔」、「這個好吃，我今天也買了2條」、「像蜂蜜蛋糕的口感，淡淡檸檬味配上紅茶香，實在太讚了，超愛吃這個蛋糕」、「爸媽75歲說很好吃，入口即化，還有茶香、檸檬香氣」、「覺得蠻好吃的，然後自己可以嗑完一整條」、「甜而不膩，口感細膩綿密，好吃」、「真的很好吃！春遊必備」。
好吃到缺貨 4/9前買兩件現折10元
還有人表示，現在已經有部分店家出現缺貨，「被貼文燒到，但我家附近全聯博愛店已經連續3天買不到了」、「這個真的好吃，一下子就吃完一條。店家說沒貨可以訂，到了再通知」、「周末去我家附近2家全聯都沒貨」、「真的好吃，可以默默地吃完一整條，只可惜要回店裡買就沒貨了」。
全聯從即日起到4月9日也推出任選兩件「春茶賞」現折10元活動，系列商品除了「檸檬紅茶蛋糕」之外，還有「紅茶拿鐵布丁蛋糕」，伯爵茶戚風中加入紅茶拿鐵餡與原味布丁，特價129元；「伯爵菠蘿泡芙」用菠蘿泡芙殼包裹滑順伯爵奶油餡，特價89元；「水果布蕾盒」則是用伯爵茶布丁搭配原味蛋糕，上層鋪鮮奶油、蘋果果醬與蘋果丁；「抹茶紅豆大福」以經典抹茶搭配紅豆，特價59元；「晶鑽焙烏龍慕斯杯」使用深焙烏龍慕斯結合戚風蛋糕、脆酷力層層堆疊，特價89元。
資料來源：我愛全聯－好物老實說、全聯
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原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文分享，她買了全聯新上市的「檸檬紅茶蛋糕」，帶去跟朋友一起吃，廣受好評，大家都說好吃，「有吃到果乾、茶香，不管是搭咖啡，還是配茶，清爽更提昇風味」，每包110公克、只要59元，價格經濟實惠，包裝內也有附小蛋糕刀，可以把蛋糕切成自己喜歡的大小。
有其他吃過的網友也分享自己的試吃心得，「真的好吃！吃得到紅茶碎的茶香和檸檬果乾香氣的蛋糕，感覺天然、清爽無負擔」、「這個好吃，我今天也買了2條」、「像蜂蜜蛋糕的口感，淡淡檸檬味配上紅茶香，實在太讚了，超愛吃這個蛋糕」、「爸媽75歲說很好吃，入口即化，還有茶香、檸檬香氣」、「覺得蠻好吃的，然後自己可以嗑完一整條」、「甜而不膩，口感細膩綿密，好吃」、「真的很好吃！春遊必備」。
還有人表示，現在已經有部分店家出現缺貨，「被貼文燒到，但我家附近全聯博愛店已經連續3天買不到了」、「這個真的好吃，一下子就吃完一條。店家說沒貨可以訂，到了再通知」、「周末去我家附近2家全聯都沒貨」、「真的好吃，可以默默地吃完一整條，只可惜要回店裡買就沒貨了」。
全聯從即日起到4月9日也推出任選兩件「春茶賞」現折10元活動，系列商品除了「檸檬紅茶蛋糕」之外，還有「紅茶拿鐵布丁蛋糕」，伯爵茶戚風中加入紅茶拿鐵餡與原味布丁，特價129元；「伯爵菠蘿泡芙」用菠蘿泡芙殼包裹滑順伯爵奶油餡，特價89元；「水果布蕾盒」則是用伯爵茶布丁搭配原味蛋糕，上層鋪鮮奶油、蘋果果醬與蘋果丁；「抹茶紅豆大福」以經典抹茶搭配紅豆，特價59元；「晶鑽焙烏龍慕斯杯」使用深焙烏龍慕斯結合戚風蛋糕、脆酷力層層堆疊，特價89元。