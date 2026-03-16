我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方將李男依公共危險、過失傷害罪嫌及違反《毒品危害防制條例》送辦。（圖／警方提供）

新北市中和區昨（15日）上午發生一起嚴重的恐怖車禍，一名36歲的李姓男子駕駛小客車行經員山路一處路口時，與另一名32歲張姓機車騎士發生猛烈碰撞，導致騎士當場重摔重傷送醫，另小客車更是直接失控衝上人行道。警方獲報到場後，發現肇事的李男不僅酒測值超標，連毒品唾液快篩都呈現陽性反應，當場將其逮捕送辦。據了解，這起驚悚車禍發生在15日上午11時許，當時36歲的李姓男子駕駛自小客車，沿著中和區員山路506巷直行往板橋方向前進。怎料，行經員山路與員山路506巷口時，車輛突失控暴衝，當場與沿員山路直行往中正路方向的32歲張姓機車騎士發生劇烈碰撞。由於撞擊力道相當猛烈，張男連人帶車噴飛倒地，機車車頭更是被撞到幾乎全毀；另李男的小客車撞擊機車後再衝上人行道撞壁，現場一片狼藉。警消獲報後趕抵現場，發現遭撞的張男傷勢相當嚴重，不僅頭部出血骨折，左、右手更雙雙骨折，救護人員緊急將他送往雙和醫院搶救治療。轄區警方隨後針對肇事的李男實施酒測，其酒測值達0.15mg/l，且現場進行毒品唾液快篩竟驚見「陽性反應」。警方當場依《道路交通管理處罰條例》製單舉發並吊扣肇事車輛，全案警詢後，將李男依公共危險、過失傷害罪嫌及違反《毒品危害防制條例》，移送新北地檢署偵辦。