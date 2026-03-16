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▲盧秀燕表示，紐約是夢想與勇氣的象徵，她特別向在海外打拚的僑胞致敬。（圖／市府提供）

▲晚間僑宴在盧市長與當地華文媒體與僑領茶敘後展開，席開46桌逾400名僑胞出席共襄盛舉，（圖／市府提供）

台中市長盧秀燕訪美期間出席紐約僑界歡迎晚宴，受到僑胞熱烈歡迎。盧秀燕表示，紐約是夢想與勇氣的象徵，她特別向在海外打拚的僑胞致敬，讚許大家憑藉台灣人「愛拚才會贏」精神，在紐約立足、發光發熱，不僅成就個人夢想，更成為台灣與世界接軌的重要橋樑。盧市長指出，紐約與台中雖然規模不同，卻有著極強的產業與文化連結。風靡全球的「珍珠奶茶」發源地正是台中，如今已在紐約街頭大排長龍；而代表台灣頂尖廚藝的鼎泰豐，在紐約時代廣場的店面更是全美獲利第一。此外，盧市長強調，台中在全球高科技供應鏈中扮演不可或缺角色。台灣是半導體與晶片王國，全球半導體龍頭「台積電」在台中持續擴廠興建先進製程。同時，台灣最大的外資美商「美光」（Micron），其全球最大的投資基地也在台中。透過半導體晶片，讓台中的產業與紐約的金融、經濟緊密連結在一起，成為全台灣最強的高科技城市！盧秀燕也以「棒球」作為雙方共同連結。她提到，紐約有歷史悠久的洋基隊，而台中是世界棒球總會（WBSC）認證的全球四個「棒球之都」之一。她分享 2023 年台中主辦世界棒球經典賽（WBC）時，邀請洋基傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任代言人，並授予其榮譽市民往事，象徵兩座城市在運動精神上的深度契合。盧市長指出，此行出訪有三大核心目標，包括加強地方交流、致敬海外僑胞及鞏固台美情誼。「中華民國是我們的國，台灣是我們的家！」民主自由是台灣最珍視的價值，她期許僑胞與家鄉心手相連，讓中華民國淵源流長。晚間僑宴在盧市長與當地華文媒體與僑領茶敘後展開，席開46桌逾400名僑胞出席共襄盛舉，人人手持小國旗大唱「愛拚才會贏」、「中華民國頌」等歌曲，氣氛高昂。僑胞見到盧市長十分激動，拿出手機自拍錄影，大喊：「盧市長加油！我們愛你！」盧市長也逐桌敬酒致意，感謝大家熱情接待。包含國際婦女慈善基金會孫運悌會長、鍾文忠僑務委員、褚月梅僑務委員、紐約中華公所于金山顧問、全美台灣同鄉聯誼會范揚盛前會長、美東華人學術聯誼會鄭向元主席、世界日報魏碧洲副總編輯等僑領及紐約華文媒體代表到場共襄盛舉。駐紐約辦事處李志強處長、黃韋仁組長、紐約僑教中心王怡如主任也到場交流。