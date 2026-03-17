房市在央行推出第七波信用管制後，熱度迅速下降，信用管制到目前現在已經超過一年，根據中信房屋2026年第一季「宅調查」發現，民眾針對下一季度房價預期，看漲比例為25%，較前一季的32.2%下降了7.2個百分點。中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去不少民眾對房價抱持「只漲不跌」的迷思，但隨著信用管制與銀行房貸緊縮等政策持續發酵，市場投機氛圍已逐漸消散，購屋民眾的態度也變得更加理性。
近半數感到房價下跌 看漲民眾只剩25％
過去一年房市頻繁出現「房市轉冷、房價下跌」等資訊，不過民眾是否真的有感？根據中信房屋「宅調查」結果顯示，有47.5%、接近半數的民眾已經感受到房價出現鬆動，或是議價空間增加；還有30%的民眾認為價格變化不大；11.5%表示完全沒有感覺；另外11%的受訪者因近期未實際看屋，所以暫時沒有明確看法。對此，莊思敏表示，由於市場轉向買方主導，部分急於回籠資金的屋主開始放軟身段，願意釋出更大的價格彈性，這也不少讓觀望已久的自住族群，開始重新評估進場時機。
信用管制宜適度鬆綁 以免誤傷自住、換屋族
央行2026年第一季理監事會議將在3月19日召開，針對未來房市政策方向，調查有57%的民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。莊思敏表示，自從央行重錘打炒房以來，短期炒作現象確實大幅減少，購屋需求已回歸以自住為主，顯見相關政策已發揮一定效果。建議政府後續可適度鬆綁管制措施，避免誤傷真正有剛性需求的自住族和換屋族，緩解購屋民眾的資金壓力。此外，房地產涉及眾多上下游產業，適度鬆綁也能防止市場交易停擺，促進產業穩健發展。
近期AI浪潮席捲各行各業，房仲產業也不例外地開始積極導入相關技術，以提升服務效率與行銷效果。根據本次宅調查顯示，高達71.4%的民眾認為房仲若善用AI工具，確實有助於提升購屋體驗。對此，莊思敏表示，AI在不動產市場的應用場景日益多元，例如智慧搜屋、虛擬裝潢模擬等功能，不僅能協助消費者更快速找到理想物件，也讓賞屋過程更加直觀與便利。
網友不認同鬆綁 一鬆絕對漲上去
PTT房版對此也掀起討論，有網友認為，不應該鬆綁房市政策，現在的市場才健康，「不要鬆綁了，求金龍不要鬆綁，現在這樣市場很健康」、「肯定頭鐵，總統選舉2028，不急」、「我看房價根本沒跌」、「從去年說會鬆綁喊到今年」、「鬆綁絕對再漲上去，一坪500萬都有可能」。不過也有網友認為，「真的不健康，央行一邊說有正常需求的人一定借的到，一邊又讓銀行鎖的很緊，趁機漲貸款利率，真的不可取」。
資料來源：中信房屋、PTT房版
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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過去一年房市頻繁出現「房市轉冷、房價下跌」等資訊，不過民眾是否真的有感？根據中信房屋「宅調查」結果顯示，有47.5%、接近半數的民眾已經感受到房價出現鬆動，或是議價空間增加；還有30%的民眾認為價格變化不大；11.5%表示完全沒有感覺；另外11%的受訪者因近期未實際看屋，所以暫時沒有明確看法。對此，莊思敏表示，由於市場轉向買方主導，部分急於回籠資金的屋主開始放軟身段，願意釋出更大的價格彈性，這也不少讓觀望已久的自住族群，開始重新評估進場時機。
央行2026年第一季理監事會議將在3月19日召開，針對未來房市政策方向，調查有57%的民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。莊思敏表示，自從央行重錘打炒房以來，短期炒作現象確實大幅減少，購屋需求已回歸以自住為主，顯見相關政策已發揮一定效果。建議政府後續可適度鬆綁管制措施，避免誤傷真正有剛性需求的自住族和換屋族，緩解購屋民眾的資金壓力。此外，房地產涉及眾多上下游產業，適度鬆綁也能防止市場交易停擺，促進產業穩健發展。
PTT房版對此也掀起討論，有網友認為，不應該鬆綁房市政策，現在的市場才健康，「不要鬆綁了，求金龍不要鬆綁，現在這樣市場很健康」、「肯定頭鐵，總統選舉2028，不急」、「我看房價根本沒跌」、「從去年說會鬆綁喊到今年」、「鬆綁絕對再漲上去，一坪500萬都有可能」。不過也有網友認為，「真的不健康，央行一邊說有正常需求的人一定借的到，一邊又讓銀行鎖的很緊，趁機漲貸款利率，真的不可取」。
資料來源：中信房屋、PTT房版
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。