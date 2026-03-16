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力積電今（16）日宣布，完成與美光總值18億美元的銅鑼廠交易，在設施移交美光的同時，雙方也將依約在力積電新竹廠區展開HBM、PWF代工，與推進記憶體製程技術等合作項目，這項策略性轉型可望為力積電3D AI代工新事業導入強勁成長動能。力積電董事長黃崇仁表示，該公司3D AI代工事業部已切入WoW（晶圓堆疊）、中介層（Interposer）、矽電容晶圓（Si-Capacitor）等AI應用領域，未來更將提供美光HBM/PWF代工服務，同時透過DRAM技術的精進，不僅能協助客戶進入8G DDR4產品線行列，也將大幅增加晶圓代工產值，並使3D AI foundry的技術藍圖更加完整。據了解，美光將在力積電的配合協助下，加速在銅鑼廠潔淨室裝設先進DRAM產線，力積電也已開始重新調整新竹廠區的設備配置，並依照計劃逐步將銅鑼廠內的設備搬遷到新竹廠區。此外，這項交易的正式完成，力積電將得以在短期內強化財務體質，並大幅降低因銅鑼廠經濟規模不足，而造成的成本負擔。美光則表示，銅鑼廠區將作為美光在台灣既有營運的重要補充，銅鑼廠與相距約24公里的台中大型廠區垂直整合，現有約30萬平方英尺無塵室空間，將支援HBM等先進DRAM產品供應，滿足AI應用成長需求。自2026年1月宣布交易後，已著手銅鑼新廠整備，預計2028財年起支持大規模產品出貨，並於2026財年底前啟動第二座晶圓廠建造工程，屆時再增加約27萬平方英尺無塵室空間。美光全球營運執行副總裁巴提亞（Manish Bhatia）表示，銅鑼廠將進一步強化美光在台灣的營運布局，是美光全球擴產策略中至關重要的一環。記憶體已成為決定AI產品效能的重要核心資產，透過該廠區的收購與分階段擴產，將強化美光掌握這些重大市場機會的能力。