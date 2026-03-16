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▲安海瑟薇（右）、安娜溫圖在台上互動逗趣，讓全場笑翻。（圖／美聯社）

2026第98屆奧斯卡頒獎典禮在台灣時間今（16）日上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，安海瑟薇和主演的電影《穿著Prada的惡魔》女魔頭總編輯原型、《Vogue》全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour）一起頒獎，怎料，當安海瑟薇問自己今天的服裝如何，遭安娜溫圖冷眼無視，場面爆笑。安海瑟薇和安娜溫圖被安排頒發「最佳服裝設計」，一開始安海瑟薇還很正經地發言，接著突然問身旁的安娜溫圖，「安娜，我有點好奇，妳覺得我今晚這身禮服怎麼樣？」表情還有點膽戰心驚，沒想到，安娜溫圖以一貫地冷調表情，停頓幾秒後，直接略過安海瑟薇的提問說，「今晚入圍最佳服裝設計的有...」台下頓時爆出一片笑聲。笑哏還沒完，頒發下一個獎時，安海瑟薇說道：「可以麻煩主編唸一下入圍名單嗎？」安娜溫圖還不想放過安海瑟薇，居然回說：「謝謝妳，艾蜜莉！」直接以《穿著Prada的惡魔》安海瑟薇飾演的菜鳥助理角色名稱「艾蜜莉」呼她，兩度重現電影劇情，讓全場再一次哄堂大笑。