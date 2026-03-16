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今年以來，台新新光金（2887）多位大股東陸續加碼持股，其中董娘彭雪芬在1月再度買進1,150張台新新光金股票，已連續三個月加碼，預估投入金額約2,500萬元。彭雪芬本次加碼並非首次，去年（2025年）11月，她先買進730張，為當年首度增持；12月再加碼470張，至今已連續三個月買進自家股票，個人持股持續攀升，目前已突破1.6萬張。另外，家族核心控股股公司新勝於1月敲進18,050張台新新光金，2月再買20,345張，連兩個月大買，持股比例已突破1.7%。其餘包括大台北瓦斯（9908）、宏泰（1612）投資上月均加碼千餘張，鴻新建設加碼加碼逾兩千張，新光醫院買進200張。只有持股約1%的大股東新光合成纖維少量調節。台新新光金控日前公布115年2月自結稅後淨利約新台幣61.6億元，較去年同期成長206%，累計稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，每股稅後淨利（EPS）為0.59元，創歷史新高。