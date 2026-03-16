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▲吳怡玎（右）曾為康友吸金案檢調上門搜索而在立法院質詢時任法務部長蔡清祥（左），北檢認定吳怡玎不知情父親吳光訓借她帳戶目的是躲債和炒股。（圖／翻攝立法院網頁）

前立法委員吳怡玎2020年上任國民黨不分區立委前，曾在，由父親吳光訓借用她和弟弟、妹妹3人的名下帳戶以炒作康友-KY股票的股價，另外台北地檢署有接獲檢舉，，檢察官認定涉犯《刑法》的毀損債權罪以及《證券交易法》的操縱有價證券價格罪，今日偵結起訴吳光訓。檢方調查，吳光訓擔任亞瑟科技股份有限公司的代表人期間，向銀行借貸7200萬元並擔任連帶保證人，後來因為無法按時還款而對簿公堂，法院判決亞瑟公司及吳光訓應連帶給付4172萬5270元；這筆債權歷經轉讓後流入一名劉姓男子手中，當時吳光訓為避免遭強制執行，從為止，借用長女吳怡玎、次女及兒子3人的證券帳戶來隱匿個人財產，同時他也炒股，在2018年9月到10月間大量買進、賣出康友-KY股票，北檢認定，吳光訓涉嫌毀損劉姓債權人的債權、操縱康友-KY的股價，建請法院分論併罰，並沒收犯罪所得928萬8300元。吳光訓曾擔任第4屆及第6屆國民黨立委，在股票市場綽號「」，2020年爆發康友吸金案時，吳光訓因涉犯吳光訓長女吳怡玎克紹箕裘，從2020年2月1日到2024年1月31日擔任國民黨不分區立委，2020年檢調偵辦期間，