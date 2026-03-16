前立法委員吳怡玎2020年上任國民黨不分區立委前，曾在不知情狀態下，由父親吳光訓借用她和弟弟、妹妹3人的名下帳戶以炒作康友-KY股票的股價，另外台北地檢署有接獲檢舉，吳光訓炒股的資金原本應用來償還3053萬元債務，他為了賴帳不還而「錢進」吳怡玎等三名子女的帳戶，檢察官認定涉犯《刑法》的毀損債權罪以及《證券交易法》的操縱有價證券價格罪，今日偵結起訴吳光訓。
檢方調查，吳光訓擔任亞瑟科技股份有限公司的代表人期間，向銀行借貸7200萬元並擔任連帶保證人，後來因為無法按時還款而對簿公堂，法院判決亞瑟公司及吳光訓應連帶給付4172萬5270元；這筆債權歷經轉讓後流入一名劉姓男子手中，當時吳光訓仍積欠3053萬8375元。
吳光訓為避免遭強制執行，從2015年3月25日到2020年5月13日為止，借用長女吳怡玎、次女及兒子3人的證券帳戶來隱匿個人財產，同時他也炒股，在2018年9月到10月間大量買進、賣出康友-KY股票，不法獲利928萬8300元。
北檢認定，吳光訓涉嫌毀損劉姓債權人的債權、操縱康友-KY的股價，建請法院分論併罰，並沒收犯罪所得928萬8300元。
吳光訓曾擔任第4屆及第6屆國民黨立委，在股票市場綽號「豐銀吳」，2020年爆發康友吸金案時，吳光訓因涉犯高買證券罪，二審判刑8年4月；北檢今天偵結的部分，其實在2022年就與康友吸金案同時起訴移審法院，但法官認為這與吳光訓的其他犯罪行為不同而退併辦，所以檢方另行起訴。
吳光訓長女吳怡玎克紹箕裘，從2020年2月1日到2024年1月31日擔任國民黨不分區立委，2020年檢調偵辦期間，吳怡玎曾在立法院自爆調查局去搜她家，搜索票是她的住址，但對象不是她而是她妹妹，當天她還以此為題質詢法務部長。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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北檢認定，吳光訓涉嫌毀損劉姓債權人的債權、操縱康友-KY的股價，建請法院分論併罰，並沒收犯罪所得928萬8300元。
吳光訓曾擔任第4屆及第6屆國民黨立委，在股票市場綽號「豐銀吳」，2020年爆發康友吸金案時，吳光訓因涉犯高買證券罪，二審判刑8年4月；北檢今天偵結的部分，其實在2022年就與康友吸金案同時起訴移審法院，但法官認為這與吳光訓的其他犯罪行為不同而退併辦，所以檢方另行起訴。
吳光訓長女吳怡玎克紹箕裘，從2020年2月1日到2024年1月31日擔任國民黨不分區立委，2020年檢調偵辦期間，吳怡玎曾在立法院自爆調查局去搜她家，搜索票是她的住址，但對象不是她而是她妹妹，當天她還以此為題質詢法務部長。
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