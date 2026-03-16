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中東地緣政治緊張升溫，全球紡織服飾產業開始出現供應鏈調整跡象。成衣大廠聚陽與儒鴻指出，部分原規劃在中東或周邊地區生產的訂單，已因戰事風險轉向東南亞及其他生產基地，顯示品牌客戶對產地布局開始重新評估。綜合外國媒體報導，聚陽董事長周理平表示，雖然美伊衝突尚未對整體成衣景氣造成明顯衝擊，但品牌客戶在下單決策上已趨審慎。他指出，如果戰事時間短，對產業實際影響有限；但若衝突持續半年以上，油價上漲與通膨壓力可能引發全球經濟連鎖效應，進而影響服飾終端需求。聚陽總經理周心鵬指出，部分品牌客戶已開始重新檢視產地配置。去年因對等關稅因素，約旦與埃及曾被視為替代產區，但近期因戰事導致供料與物流風險升高，部分原規劃在當地生產的訂單已回頭尋求東南亞產能支援。目前聚陽已觀察到短期轉單效應，部分品牌將原本規劃給中東產區的訂單改由東南亞供應鏈承接。整體而言，此類轉單多屬應急調整，未來是否擴大仍需視地緣政治局勢發展。若衝突持續，轉單規模有望進一步增加。為因應全球供應鏈重組趨勢，聚陽近年積極布局海外產能。印尼、越南、孟加拉及薩爾瓦多新產能陸續投產後，印尼產能占比已突破四成，超越越南成為集團最大生產基地。預計今年整體產能再增加5%至10%，擴產重心仍在印尼，第3、4座新廠下半年投產，產能占比將持續拉升。儒鴻也觀察到類似現象，指出中東地緣政治衝突已影響部分航運班次與運費，市場關注轉單機會。公司自3月起已與客戶洽談，評估承接因區域風險轉出的訂單，反映產業正積極因應全球供應鏈不確定性。