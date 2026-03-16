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中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉嫌捲入共諜案風波。橋頭地方法院日前裁定，由於案件仍有共犯尚未到案，且相關金流與聯繫細節仍待釐清，林宸佑及涉案的5名現、退役軍士官兵羈押期滿後，將再延長羈押2個月。本案源於橋頭地檢署去年偵辦多起軍人拍攝影片向中國解放軍表態效忠的共諜案件。檢方調查發現，多名現役軍人疑似收受中國人士提供的報酬，拍攝手持中國五星旗宣示效忠的影片，並提供相關情資。由於涉案軍人收受對價，檢方依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪方向偵辦，相關罪名最輕本刑即為10年以上有期徒刑。其中一名已遭起訴的海軍陸戰隊中士陳瑞勇，被指因積欠信用卡債務而接觸融資管道，隨後遭中國情治人員吸收。他透過一名自稱「吉祥」的中國人士收受20萬元報酬，拍攝手持五星旗的投誠影片，並涉嫌洩漏總統賴清德向部隊訓勉的相關情資。檢方本月10日依違反國家安全法等罪嫌偵結起訴，並向法院建請從重量刑。檢調單位在偵辦過程中，根據既有事證持續向上追查，發現林宸佑疑似也涉入其中。今年1月16日，檢方發動搜索並拘提林宸佑及多名現、退役軍人共10人到案說明。檢方認定林宸佑疑似負責居中轉交款項給部分軍人，涉案情節重大，承辦檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，橋頭地院於1月18日裁定林宸佑及5名軍士官兵羈押禁見。檢調進一步查出，本案涉案官兵遍及陸、海、空三軍，其中甚至包含負責空防的飛彈部隊人員。調查發現，部分官兵因債務問題遭吸收，並透過通訊軟體微信與接頭人聯繫。若報酬款項入帳較慢，還曾主動傳訊「催款」。雖然各官兵彼此並不認識，但檢調透過金流比對，發現部分帳戶資金往來有所重疊，才逐步追查出整起共諜網絡。至於林宸佑部分，辦案人員掌握其帳戶有多筆來源不明的金流進出，且部分款項流向涉案官兵。不過，由於與軍人接觸的上游聯繫人多以微信等通訊軟體聯絡，並使用化名身分，目前相關帳號背後的實際身分仍待數位鑑識進一步釐清。橋頭地院先前已裁定林宸佑及5名軍士官兵羈押禁見，由於原羈押期限即將屆滿，且案件仍有共犯未到案、相關事證仍待持續調查，檢方向法院聲請延長羈押。法院審酌後認為羈押原因仍然存在，日前裁定6人再延押2個月。林宸佑在媒體圈頗具知名度，外號「馬德」，是中天的政治線記者，同時也兼任主播。過去採訪政治新聞時，常在立法院院區追著政治人物提問，尤其與民進黨政治人物交鋒時，問題向來犀利直接。即便遭到回嗆，他仍態度平穩持續追問，因而在網路上累積不少關注度與支持者，也被部分網友稱為「追問哥」。