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台北股市今（16）日在盤面震盪，不過塑化類股卻表現強勁，類股指數上漲逾4%，其中截至上午10點55分台達化上漲逾8%，台化上漲逾6%，南亞上漲逾4%。外資先前發布報告指出，荷姆茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。伊朗及其他波斯灣國家在多項石化產品供給中占有重要地位，包括甲醇、尿素、聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）與聚丙烯（PP），全球產量占比分別約20%、13%、16%、30%與9%。本土法人也表示，中國政策利多及油價強勢，2026年塑化報價普遍上漲。今年以來塑化產品報價呈現漲多跌少的震盪築底格局，扭轉2025年盤跌整理趨勢。2026年至今的報價表現，五大泛用樹脂全面上漲，以PVC上漲12.7%最強，PS漲10.7%及ABS上漲11.1%，亦有雙位數漲幅，LDPE上漲5.6%，LLDPE上漲4%，HDPE上漲5.5%，PP上漲7.9%。中間原料也呈現上漲格局，苯酚上漲9.2%，丙酮上漲13%，可塑劑，2EH上漲2.2%。DOP小漲1%，PA上漲11.9%，EDC上漲13.2%，VCM上漲19.5%。中東局勢愈演愈烈，布蘭特原油再次衝每桶100美元價位，直接抬升全鏈核心成本；亞洲石腦油、乙烯也因供應緊張，帶動價格上揚。眾多利多消息推升下，塑化股今日表現強勁，截至上午10點55分台達化上漲逾8%，台化上漲逾6%，南亞上漲逾4%，再生-KY、亞聚、台聚上漲逾3%，三芳、台塑、炎洲上漲逾2%。