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立法院內政委員會今（16）日邀請內政部長劉世芳業務報告，民眾黨立委李貞秀今首度到立法院質詢，不過陸委會跟內政部都認為李貞秀不符立委資格。李貞秀今天質詢時，劉世芳坐在位子上不上台，李貞秀只能唱獨角戲，會後李貞秀受訪批劉世芳傲慢。李貞秀說，民進黨都只稱呼她「女士」，這不只是對她個人的侮辱，也是對整個台灣民主的侮辱，劉世芳不敢接受監督，她質詢結束後想把資料給劉世芳，劉世芳還倉皇離席。李貞秀表示，她今天質詢的重點是國人關注的民生住宅議題，希望行政官員能依憲法規定，對國會及民意承擔責任，而非憑個人意識形態、主觀認定或未經法律程序，就否定立法委員的發言資格或限制質詢權利，劉世芳拒絕備詢，就像總統賴清德在台南市長任內，2百多天拒絕進議會備詢。不過李貞秀說，她身為立委，無論政府行政團隊如何施壓，她還是會戰戰兢兢、依法依程序完成本職工作，並堅持依中華民國憲法及相關法律程序行事，也希望立法院作為民意最高殿堂，召委應秉持中立，行政官員也應遵守被監督的義務，保障立法委員依程序行使職權。