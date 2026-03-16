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台中新光三越昨（16）日中午用餐尖峰時段竟傳出電梯受困事件。一部位於地下二樓的電梯疑因負載過重，突然啟動保護機制停住不動，當時車廂內擠有10多名乘客，還一度陷入昏暗，讓受困民眾當場驚慌失措。所幸現場人員獲報後立即協助處理，約5分鐘內順利排除狀況，並未造成傷亡。據了解，事發在昨天中午，正值百貨餐飲樓層人潮湧現時段，電梯行駛途中突然停止，乘客一時無法離開車廂。安全人員接獲通報後，隨即到場在電梯外引導車內乘客操作面板，受困民眾依指示應對，最終成功將電梯打開脫困。有受困乘客事後在社群平台發文表示，當時困在電梯內感覺十分悶熱，所幸現場處理速度快，雖然最後平安無事，仍讓人受到不小驚嚇。也有其他民眾留言提到，百貨內電梯應按月定期保養，才能避免類似情況再度發生。對此，新光三越回應，該部電梯是因負載觸發保護機制，才會暫時停止運作，現場第一時間已引導顧客安全離開，事後也已完成設備檢修，目前電梯已恢復正常運作，安全無虞。