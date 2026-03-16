近日有網友發文，表示他週六造訪六福村主題遊樂園，沒想到園區內遊客稀少，每項設施幾乎都不用排隊，顯示出台灣樂園經營面臨瓶頸。而根據交通部觀光署統計，全台主題遊樂園中，2025年單月高雄義大世界以48萬1948名遊客人次奪下熱門冠軍，亞軍則是台中麗寶樂園渡假村35萬8020人，第三名是苗栗尚順育樂世界25萬9798人，至於六福村則以9萬5289人排名第6，與前三名有不小的落差，對不少七年級世代而言，遊樂園承載著童年與畢旅的共同記憶，讓眾人對於如今的樂園現況更感唏噓。
台灣最強遊樂園不是六福村、劍湖山！義大世界單月吸48萬人奪冠
根據觀光署統計資料，2025年12月全台各大主題樂園的遊客人次排名出爐，其中位於高雄的義大世界以單月48萬1948人次奪下冠軍，成為當月最受歡迎的遊樂園。排名第二的是台中麗寶樂園渡假村，12月吸引35萬8020人入園；第三名則由苗栗尚順育樂世界拿下，單月共有25萬9798名遊客到訪。
至於北部討論度相當高的新竹六福村主題遊樂園，本次排名僅列第5名，12月入園人數為9萬5289人，略低於第4名的雲林劍湖山世界。整體榜單也顯示，部分中南部樂園在觀光人潮上仍具優勢。
2025年12月全台主題樂園人次排行
1.義大世界：48萬1948人
2.麗寶樂園渡假村：35萬8020人
3.尚順育樂世界：25萬9798人
4.劍湖山世界：14萬1762人
5.六福村主題遊樂園：9萬5289人
6.小人國主題樂園：4萬9314人
7.九族文化村：4萬4634人
8.小叮噹科學主題樂園：3萬5413人
9.遠雄海洋公園：2萬5862人
若從全年數據來看，2025年1月至12月累積人次的排名與單月結果相近。高雄義大世界全年吸引約501萬人造訪，穩居第一；台中麗寶樂園渡假村以超過449萬人次位居第二；第三名則是苗栗尚順育樂世界，全年入園人數超過330萬人。
尚順育樂世界為何能擠進前三名？真實造訪心得曝光
《NOWNEWS》記者實際走訪過榜單中的多座樂園。以體驗而言，義大世界雖距離北部較遠，但園區規模大，還能順道逛義大Outlet，適合全家大小玩整天，對南部旅客而言是相當熱門的景點。至於尚順育樂世界則較推薦給親子族群，大量設施對兒童友善，也提供單項付費遊玩的方式，不一定要購買全園區門票，行程安排更有彈性。
如果想體驗傳統大型主題樂園，許多人仍會選擇六福村。園區腹地廣大，設施規劃完整，並設有動物園區，多次造訪仍能保持新鮮感。而與六福村同樣位於北部的小人國，雖然規模較小，記者前陣子造訪，能看得出來園區用心維護，除了遊樂設施外，各式精緻迷你建築景觀也讓人留下深刻印象。
六福村人潮慘淡！他PO假日空城畫面傻眼：經營樂園很辛苦
近期有網友在Threads分享六福村的遊園情況，只見照片中，南太平洋區的遊樂設施「大海怪」當時17個座位僅有2名遊客乘坐，畫面顯得相當空蕩。原PO透露，當天只花約1個半小時就幾乎玩遍園區設施，不僅不用排隊，甚至可以直接再搭一次，下午2點離開時停車場仍十分冷清，由於當天正值週六，不禁感嘆：「樂園真的經營得很辛苦。」
貼文曝光後，不少網友紛紛留言討論，「門票貴、餐飲貴就算了，上次去園區內連一台飲水機都沒有，問員工表示只能用買的」、「都賺了50年了，什麼也沒更新，也沒特色也沒創意」、「去過日本迪士尼完全不會想去台灣遊樂園，氣氛營造程度差太多了」、「孩子說寧可存錢去環球，國內的都不要」。
原PO最後也在留言區分享感想，對他這位7年級生而言，台灣的遊樂園更像是一種「世代記憶」。從小時候父母帶著去玩、學生時期的畢業旅行，到長大後再帶孩子造訪，彷彿成為一種延續的回憶，期盼未來台灣觀光產業能持續進步，為下一代留下更好的旅遊體驗，「或許台灣不一定要像東京迪士尼樂園或日本環球影城那樣，但至少設備與環境能持續用心更新」。
資料來源：交通部觀光署
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根據觀光署統計資料，2025年12月全台各大主題樂園的遊客人次排名出爐，其中位於高雄的義大世界以單月48萬1948人次奪下冠軍，成為當月最受歡迎的遊樂園。排名第二的是台中麗寶樂園渡假村，12月吸引35萬8020人入園；第三名則由苗栗尚順育樂世界拿下，單月共有25萬9798名遊客到訪。
至於北部討論度相當高的新竹六福村主題遊樂園，本次排名僅列第5名，12月入園人數為9萬5289人，略低於第4名的雲林劍湖山世界。整體榜單也顯示，部分中南部樂園在觀光人潮上仍具優勢。
1.義大世界：48萬1948人
2.麗寶樂園渡假村：35萬8020人
3.尚順育樂世界：25萬9798人
4.劍湖山世界：14萬1762人
5.六福村主題遊樂園：9萬5289人
6.小人國主題樂園：4萬9314人
7.九族文化村：4萬4634人
8.小叮噹科學主題樂園：3萬5413人
9.遠雄海洋公園：2萬5862人
若從全年數據來看，2025年1月至12月累積人次的排名與單月結果相近。高雄義大世界全年吸引約501萬人造訪，穩居第一；台中麗寶樂園渡假村以超過449萬人次位居第二；第三名則是苗栗尚順育樂世界，全年入園人數超過330萬人。
《NOWNEWS》記者實際走訪過榜單中的多座樂園。以體驗而言，義大世界雖距離北部較遠，但園區規模大，還能順道逛義大Outlet，適合全家大小玩整天，對南部旅客而言是相當熱門的景點。至於尚順育樂世界則較推薦給親子族群，大量設施對兒童友善，也提供單項付費遊玩的方式，不一定要購買全園區門票，行程安排更有彈性。
如果想體驗傳統大型主題樂園，許多人仍會選擇六福村。園區腹地廣大，設施規劃完整，並設有動物園區，多次造訪仍能保持新鮮感。而與六福村同樣位於北部的小人國，雖然規模較小，記者前陣子造訪，能看得出來園區用心維護，除了遊樂設施外，各式精緻迷你建築景觀也讓人留下深刻印象。
近期有網友在Threads分享六福村的遊園情況，只見照片中，南太平洋區的遊樂設施「大海怪」當時17個座位僅有2名遊客乘坐，畫面顯得相當空蕩。原PO透露，當天只花約1個半小時就幾乎玩遍園區設施，不僅不用排隊，甚至可以直接再搭一次，下午2點離開時停車場仍十分冷清，由於當天正值週六，不禁感嘆：「樂園真的經營得很辛苦。」
貼文曝光後，不少網友紛紛留言討論，「門票貴、餐飲貴就算了，上次去園區內連一台飲水機都沒有，問員工表示只能用買的」、「都賺了50年了，什麼也沒更新，也沒特色也沒創意」、「去過日本迪士尼完全不會想去台灣遊樂園，氣氛營造程度差太多了」、「孩子說寧可存錢去環球，國內的都不要」。
原PO最後也在留言區分享感想，對他這位7年級生而言，台灣的遊樂園更像是一種「世代記憶」。從小時候父母帶著去玩、學生時期的畢業旅行，到長大後再帶孩子造訪，彷彿成為一種延續的回憶，期盼未來台灣觀光產業能持續進步，為下一代留下更好的旅遊體驗，「或許台灣不一定要像東京迪士尼樂園或日本環球影城那樣，但至少設備與環境能持續用心更新」。