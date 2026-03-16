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台北市一名70歲的陳姓老翁昨（15日）獨自一人駕駛小客車至新北市瑞芳區台2線75.7公里處附近釣魚。怎料，卻遲遲未歸且聯繫不上。經轄區警方定位後，發現陳翁手機於瑞芳區濱海公路附近，派員前往現場查看，發現陳翁的小客車停放在停車處，另近海岸邊的礁岩處放有疑似陳翁留下的水桶及冰箱，但仍未發現陳翁身影，目前仍在搜救當中。據了解，陳翁的66歲莊姓妻子前往松山分局報案，稱其丈夫於昨（15日）下午２時許開車至新北市瑞芳區附近釣魚，但失蹤了一整晚沒回家，就連撥打手機也聯絡不上人，其妻子心急如焚。警方受理報案後，根據陳翁手機位置訊號，確認其手機為開機狀態，位置在新北市瑞芳區台2線北部濱海公路75.7公里處，隨機轉報轄區瑞芳分局處理。瑞芳分局瑞濱派出所今（16日）清晨6時16分許於該地點附近的停車場尋獲陳翁的小客車，另於停車處下方的礁岩附近發現一個紅色水桶及白色冰箱，疑似為陳翁鎖留下，但卻未見陳翁身影。為了盡快找回失蹤的陳翁，警方會同海巡、消防人員擴大搜索範圍，盼能盡快傳來好消息。