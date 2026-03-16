我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊開戰，中東緊張局勢持續，國際油價再漲破100美元，美元指數也站上100，不過，國際黃金現貨價格今（16）日每盎司一度跌破5000美元，下探4966美元，只是此時可以進場嗎？外匯專家李其展接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，目前市場修正當中，不是主攻階段，若是中長期投資可以，但想要短線有明顯獲利不容易，建議可再觀察一下。李其展分析，國際金價跌破5000美元，主要是油價飆漲，市場擔心通膨太高，美國降息時程可能延後，才了資金題材，加上美元走強所致。至於金價還會再跌嗎？李其展認為，要看能否守住5000美元，若守不住5000美元，金價修正期會比較久。至於現在適合進場買黃金嗎？李其展表示，若是中長期投資可以，但如果想要短線有明顯獲利不容易，建議可以先觀察一下，畢竟目前市場處於修正當中，不是主攻階段，好處是在底部，只是短線不能期待很快有大幅獲利。由於目前美元指數已漲破100，市場關注是否還會再走揚？李其展預估，可能會在100上方整理，若要繼續往上走，需有其他動力表態，像是中東戰事是否再擴大或油價更高。不過，本周進入超級央行周，美國、台灣、日本等央行都將公布最新利率決策，李其展認為，由於中東衝突未見緩解，國際油價仍在高檔，預料美國、台灣及日本央行都將先維持政策利率不變，但美國仍有降息空間，只是可能要等到年底了。