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民眾黨立委李貞秀今（16）日在立法院內政委員會質詢處女秀，不過因內政部認為她不具擔任立委資格，內政部長劉世芳拒絕上台備詢，擔任會議主席的民進黨立委李柏毅也同意劉世芳不上台，李貞秀只能唱獨角戲。李貞秀質詢後，換李柏毅質詢，李柏毅讓劉世芳回應李貞秀，劉世芳再次表明立場，強調政府官員必須依法行政，並以國家安全與忠誠度為首要考量。劉世芳表示，李貞秀女士在《國籍法》上存在疑義，且截至就職前一天，內政部仍未收到任何官方文件，證明她已放棄中華人民共和國國籍，內政部作為國籍法主管機關，依法對立法委員的國籍問題進行審查，並在相關事實查明及司法最終判決前，依法行使對其職權的監督與管理。劉世芳指出，公務人員與國家之間存在緊密的忠誠與信任關係，內政部所屬機關如警政署、國土署及消防署等，均掌握機密檔案、預算及敏感資訊。過去在內政委員會審查機密預算時，立法委員需親自保密，非助理可代行保密義務。基於對國家的忠誠及依法行政的原則，對於李貞秀相關質詢及資料提供，內政部將依法審慎處理。此外，劉世芳提醒，內政部掌管的範圍不僅涉及社會住宅，還包括全民防衛體系、警政署反恐情報、移民署國境管理、生物識別資料、國土署敏感圖資等多項國家機密。她強調，這些資訊均為中共可能窺探的重點，若在國防或外交等委員會中，涉及更多機密資料，國人是否能接受其外洩，值得慎重考量。劉世芳重申，立法委員行使職權必須遵守相關法律規定，同時保障國家機密與公務員忠誠度，這是內政部依法行政的核心原則。