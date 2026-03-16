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AI科技界的年度盛會輝達GTC即將於美國時間3月16日登場，市場高度關注輝達執行長黃仁勳的主題演講，即將釋出的最新AI技術藍圖外，另一個備受矚目、先前預告的「前所未見」1.6奈米晶片也將現身，外媒指出，此次大會也將強調AI推理、AI代理、網路與基礎設施布局等技術重點，預示AI下一階段的發展趨勢。此次GTC將展示下一代晶片架構，輝達預計在大會上正式揭開次世代AI晶片Feynman的神祕面紗，這款以知名物理學家為名的次世代資料中心專用圖形處理器（GPU），是輝達鎖定2028年正式上市所積極研發的核心產品。回顧輝達的產品藍圖，從早期的Hopper架構，到目前正於市場上大規模供應的最頂級AI晶片Blackwell，以及預計於2026正式推出的Rubin晶片，Feynman將接棒成為引領未來AI運算的次世代主力產品。業界分析指出，Feynman最重大的技術里程碑在於，這將是輝達首度採用1奈米級晶圓代工製程來進行量產的劃時代晶片。除此之外，先前輝達也斥資170億美元收購AI晶片新創Groq，輝達正開發一款專為加速推理而設計的新處理器，市場預期此次大會也將展示如何把Groq的高速AI推論架構整合進處理器，進一步提升AI推論效率與運算能力；路透指出，輝達近期也已透過收購或授權安排取得Groq相關技術與人才，並計畫將其與CUDA平台整合，強化在推理與AI代理運算領域的競爭優勢，意味著輝達不再只靠GPU主導訓練市場，而是正把完整AI堆疊往更高頻、更講求成本效益的推理場景延伸。路透指出，整個大會，已確認將會釋出的技術重點仍以「新推理晶片」、「Groq技術整合」及「GTC將強調推理、AI代理、網路與基礎設施布局」為主，藉此回應企業對更高效率、較低成本AI部署方案的需求，同時對抗Cerebras、Google與Meta等競爭者在自研晶片領域的進逼。法人分析，隨著輝達釋出最新AI技術方向，台灣半導體供應鏈可望持續受惠，包括晶圓代工龍頭台積電、先進封裝、記憶體與電源管理等產業都可能迎來新一波訂單動能。業界則認為，此次GTC不只是新品發表會，更是市場檢驗輝達能否在訓練之外，繼續主導推理與代理式AI基礎設施的關鍵時點。若黃仁勳端出的產品路線圖，能清楚說服市場輝達在推理晶片、光互連、機器人與軟體生態上仍具壓倒性優勢，將有助科技股在超級央行週與中東戰事陰影下維持結構性支撐。