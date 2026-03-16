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國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩15日傍晚在竹北、竹東分別舉辦問政說明會，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲也親自來到現場為徐欣瑩助講，也陪同竹北夜市掃街拜票。吳宗憲說，現在執政黨「不潑髒水不會選舉」，徐欣瑩從政一路走來清清白白，相信徐在年底大選絕對不怕民進黨的抹黑造謠，也最有機會為國民黨守護新竹縣藍天，懇請新竹縣鄉親一定要支持「會贏的人」徐欣瑩。兩場問政會即便在周日舉辦，現場依舊人聲鼎沸，竹北場破千人出席，竹東場更是擠爆活動中心。甫通過國民黨宜蘭縣長黨內初選的立委吳宗憲也現身力挺。他說，為了徐欣瑩，即便雪隧塞車三個小時，還是要前來站台，就是希望正派、清白的人選能真正得到肯定。吳宗憲說，政府存在的目的就是要帶給人民幸福，如同新加坡政府強調誠信是基本要求。徐欣瑩不但正直、清廉、更值得信任，且說到做到。若大家期待台灣政治越來越乾淨，就應該全力支持願意做事且品格操守皆經得起檢驗的徐欣瑩。他也相信，鄉親絕對有智慧來分辨誰才是國民黨最適合的新竹縣長人選，吳宗憲還提到，民進黨選舉很厲害、不潑髒水不會選舉，當時他初選通過後，民進黨就頭很痛；同樣的，徐欣瑩和他一樣，一路走來清白乾淨，無懼抹黑，也絕對不怕民進黨造謠，也相信從政背景正派正直、且可以受到外界全面檢驗的徐欣瑩，在年底大選對民進黨時有更大的機會為國民黨獲得勝利。徐欣瑩致詞則用流利客語和國語侃侃而談，說明過去擔任兩任議員、兩任立委，為地方爭取上百億預算。這次參選新竹縣長，就是為了守護新竹縣的陽光政治和國民黨改革火種。未來擔任縣長也要加碼照顧包含竹東、竹北的全縣鄉親長輩和年輕家庭，提出包含敬老愛心卡由500元加碼至1,000元，並開放生活消費使用；針對所得稅20%以下的65歲以上長者，全面補助健保自負額；推動「AI遠距視訊醫療」與「AI醫療專車」，以打破城鄉醫療落差等務實政見。徐欣瑩也強調「教育政策是重中之重」，新竹縣家庭家長常面臨育兒資源與教育的壓力，她承諾上任後將立刻增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。對於中小學生，她主張讓孩子從小受AI教育薰陶，立即實現「人人有平板」，確保下一代站在世界最前面。