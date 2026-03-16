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台灣首次！嵨開安旅「TWICE主題房」應援演唱會

▲台灣觀光創新協會攜手福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，打造期間限定「TWICE 主題房」。（示意圖／台灣觀光創新協會提供）

嵨開安旅「TWICE主題房」免費開放粉絲預約參觀體驗

ONCE搶位了！嵨開安旅「TWICE主題房」免費參觀送小禮物 報名資訊一覽

「嵨開安旅TWICE主題房」報名資訊一次看

▲TWICE即將在20日起於台北大巨蛋連唱3天，大家又能在台灣見到子瑜。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

應援TWICE！「舞古賀mini」2門市獨寵ONCE加菜

活動期間，凡點購店內超人氣招牌麻奶鍋，即免費加碼贈送「 韓式年糕」一份

▲「舞古賀mini」應援TWICE，2門市獨寵ONCE加菜優惠。（圖／舞古賀mini提供）

迎接韓國女團TWICE即將來台，等不及要見子瑜了，台灣觀光創新協會攜手福泰飯店集團自創品牌、新開幕的「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，打造期間限定「TWICE 主題房」，免費開放粉絲預約參觀，還送「紀念小禮物」，朝聖台北大巨蛋＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI演唱會前，先到飯店大型應援牆沉浸式拍照體驗，報名方法、時間、網址一次整理手刀搶名額了。台灣觀光創新協會攜手福泰飯店集團自創品牌、新開幕的「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，將從3月19日起特別布置活動限定「TWICE 主題房」。台灣觀光創新協會表示，台灣第一次針對韓團演唱會推出主題房的應援活動。希望讓到台北大巨蛋追星朝聖演唱會的粉絲，不僅能欣賞子瑜與TWICE成員精彩演出，也能在台北這座城市中留下更多與偶像相關的打卡回憶，提供更完整的追星觀光行程。最棒的是，，對ONCE來說真是一大好消息。嵨開安旅「TWICE主題房」預計每場次30分鐘名額10人，分為上下組，一組五人輪流入內參觀。免費參觀活動，將採實名制線上預約制辦理，並設有參觀時段與名額限制，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。活動日期：2026年3月19日至3月22日報名日期：2026年3月16日22點起，額滿為止。線上預約網址：https://reurl.cc/O6X84g紀念禮物：預約參觀之粉絲，每人可領取「紀念小禮物」一份。數量有限，發完為止。台灣觀光創新協會表示，特別感謝ONCE（IG: @rubiollmylife / IG: sky216057）贊助小禮物。提醒大家，嵨開安旅為高階身心靈療癒品牌，館內同時有住宿旅客，請每位ONCE參觀體驗同時留意現場秩序，同時維護飯店旅客的權益。所有活動規範與最新資訊，仍以報名網站及現場公告為準，請粉絲留意正式開放報名時間，把握預約機會。今年正逢TWICE成軍十週年，知名連鎖火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」與粉絲同慶，，而且每日不限量，獨寵ONCE加菜了。