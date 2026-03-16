迎接韓國女團TWICE即將來台，等不及要見子瑜了，台灣觀光創新協會攜手福泰飯店集團自創品牌、新開幕的「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，打造期間限定「TWICE 主題房」，免費開放粉絲預約參觀，還送「紀念小禮物」，朝聖台北大巨蛋＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI演唱會前，先到飯店大型應援牆沉浸式拍照體驗，報名方法、時間、網址一次整理手刀搶名額了。
台灣首次！嵨開安旅「TWICE主題房」應援演唱會
台灣觀光創新協會攜手福泰飯店集團自創品牌、新開幕的「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，將從3月19日起特別布置活動限定「TWICE 主題房」。台灣觀光創新協會表示，台灣第一次針對韓團演唱會推出主題房的應援活動。
希望讓到台北大巨蛋追星朝聖演唱會的粉絲，不僅能欣賞子瑜與TWICE成員精彩演出，也能在台北這座城市中留下更多與偶像相關的打卡回憶，提供更完整的追星觀光行程。
「嵨開安旅」飯店大門口將設置大型應援牆，提供粉絲聚集拍照的新亮點；精心打造的「TWICE 主題房」，將設有應援佈置、專輯、週邊及立牌，提供粉絲沉浸式拍照體驗。最棒的是，嵨開安旅「TWICE主題房」免費開放粉絲預約參觀體驗，對ONCE來說真是一大好消息。
ONCE搶位了！嵨開安旅「TWICE主題房」免費參觀送小禮物 報名資訊一覽
嵨開安旅「TWICE主題房」預計每場次30分鐘名額10人，分為上下組，一組五人輪流入內參觀。
免費參觀活動，將採實名制線上預約制辦理，並設有參觀時段與名額限制，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。
「嵨開安旅TWICE主題房」報名資訊一次看
活動日期：2026年3月19日至3月22日
報名日期：2026年3月16日22點起，額滿為止。
線上預約網址：https://reurl.cc/O6X84g
紀念禮物：預約參觀之粉絲，每人可領取「紀念小禮物」一份。數量有限，發完為止。
台灣觀光創新協會表示，特別感謝ONCE（IG: @rubiollmylife / IG: sky216057）贊助小禮物。提醒大家，嵨開安旅為高階身心靈療癒品牌，館內同時有住宿旅客，請每位ONCE參觀體驗同時留意現場秩序，同時維護飯店旅客的權益。所有活動規範與最新資訊，仍以報名網站及現場公告為準，請粉絲留意正式開放報名時間，把握預約機會。
應援TWICE！「舞古賀mini」2門市獨寵ONCE加菜
今年正逢TWICE成軍十週年，知名連鎖火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」與粉絲同慶，3月13日至3月22日，誠品松菸店及新竹巨城店同步展開應援大放送。
活動期間，凡點購店內超人氣招牌麻奶鍋，即免費加碼贈送「，而且每日不限量，獨寵ONCE加菜了。 韓式年糕」一份
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台灣觀光創新協會攜手福泰飯店集團自創品牌、新開幕的「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，將從3月19日起特別布置活動限定「TWICE 主題房」。台灣觀光創新協會表示，台灣第一次針對韓團演唱會推出主題房的應援活動。
希望讓到台北大巨蛋追星朝聖演唱會的粉絲，不僅能欣賞子瑜與TWICE成員精彩演出，也能在台北這座城市中留下更多與偶像相關的打卡回憶，提供更完整的追星觀光行程。
ONCE搶位了！嵨開安旅「TWICE主題房」免費參觀送小禮物 報名資訊一覽
嵨開安旅「TWICE主題房」預計每場次30分鐘名額10人，分為上下組，一組五人輪流入內參觀。
免費參觀活動，將採實名制線上預約制辦理，並設有參觀時段與名額限制，請粉絲配合相關規範，共同維持良好活動品質。
「嵨開安旅TWICE主題房」報名資訊一次看
活動日期：2026年3月19日至3月22日
報名日期：2026年3月16日22點起，額滿為止。
線上預約網址：https://reurl.cc/O6X84g
紀念禮物：預約參觀之粉絲，每人可領取「紀念小禮物」一份。數量有限，發完為止。
今年正逢TWICE成軍十週年，知名連鎖火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」與粉絲同慶，3月13日至3月22日，誠品松菸店及新竹巨城店同步展開應援大放送。