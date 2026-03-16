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台北市信義分局六張犁派出所員警今（16日）凌晨巡邏時，發現一名男子疑似有交通違規的情形，且其安全帽未繫緊遭到員警舉發交通違規。事後，男子不滿在社群網站Threads上發文，認為遭到員警刻意針對，並PO出自己及員警帶安全帽時同樣都有「未拉緊」的情形，忍不住問：「我是不清楚，我們之間的戴法有差在哪？」貼文曝光後，瞬間引發網友熱議，而信義分局也做出回應。一名男網友今（16日）在社群網站Threads上發文，開頭便寫下：「信義分局六張犁派出所，擾民警察。」表示自己被員警惡意攔下，稱其變換車道沒有打方向燈，而後再用未依規定帶安全帽欲開罰，員警稱「你的帽子很鬆 要拉至下巴，不能左右晃動」，男子則反駁：「那您的安全帽也很鬆也沒有拉緊。」員警聽聞後，表示若有疑慮可以去申訴。過程中，男子向員警清楚報了身分證字號3次，「警察刻意打錯說我謊報證件號，說我妨礙盤查⋯毫無理由針對。」對此，信義分局回應，今（16日）凌晨1時27分許員警於信義區信義路五段與莊敬路口執行巡邏勤務時，發現男子疑似有交通違規情形，故上前攔停查證。過程中，發現男子的所配戴之安全帽有繫扣環，但帽帶明顯未繫緊故進行舉發。另舉發過程中，男子以極快語速提供身分證號，經員警再次向其確認時，該民卻以撥打電話為由拒絕回應員警，員警並無刻意刁難情形。