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戰國時代，盛行縱橫捭闔之術，尤其令人欽服的是蘇秦，在交通不便時代，走遍六國，終獲國君委以合縱重任，佩掛六國相印，縱約送進咸陽，秦國為之震懾，甚至十五年間「不敢窺函谷關」。常言道，指禿驢罵和尚，說的是罵人的藝術和技巧，和尚常是得道高僧，不以為忤，但尋常人每每會對號入座，例如2009年周小川在人行網站撰文談國際貨幣體系的改革，隻字未提美元，但按捺不住的歐巴馬立馬強力反駁，徒遭上駟對下駟之譏；再如晚近2026/1/14加拿大總理卡尼於WEF演講，也是隻字未提美國，而僅呼籲中等國家聯合，卻引發川普怒火，斥之為卡尼州長，並號召其故鄉Alberta獨立。本年一月中，本基金率先針對卡尼在世界經濟論壇的言論，發表「卡尼金句，警鐘長鳴」一文，肯定卡尼出色的表現(具體金句可詳閱該文)，其中卡尼在演講中提到: The middle powers must act together, because if we’re not at the table, we’re on the menu，宛如聲討的檄文，其後德國總理在慕尼黑安全會議的發言，乃至晚進國際媒體廣泛報導西班牙首相桑契斯給國民「我們不出賣靈魂」的公開信，不能不聯想是卡尼首先發難的影響，卡尼近月積極走訪歐盟、印度、日本，尤其在澳洲國會的一場演講，提出Compete for favor or combine for strength(競相乞憐還是團結力量)的警語，更令全場動容。霸權分化小國，只要稍予施壓，即能得逞之例，史不絕書；反之，小國想要呼朋引伴，抵抗強權，常須低調磋商，以免洩密壞事。現代蘇秦成就事業不易，很可能失敗收場，反成烈士，卡尼之所以呼籲middle powers團結，正如其觀察，倘less power negotiate bilaterally with hegemon, you negotiate from weakness，所以多邊談判是中等國家唯一的機會，而晉身為中等國家的一員，也是台灣難得的機會。台灣要成為卡尼心目中的咖(中等國家)，自然要證明本身的value，中東有石油、印度有人口、北韓有核彈、澳洲有稀土、烏克蘭有糧倉，各有其價值，台灣有半導體價值鏈，加上AI潛力，或許有機會，但不宜一次亮盡底牌。此外在國際縱橫捭闔中，也不可忘掉本身的定位。美國一位地緣政治學者，同時也是網路媒體GZERO創辦人Bremmer，三月中發表一篇「川普伊朗賭局緣何適得其反」(How Trump’s Iran gamble backfired )，重點在批評川普政府誤判伊朗反應，以為循委內瑞拉之例，斬首後軍事行動即可結束，Bremmer預測伊朗軍力當然不能抗衡美以，但新政府會利用不對稱戰爭，例如以廉價且能大量生產的無人機，消耗美以造價高昂的導彈云云，這種論調容易陷入各說各話，很難置評。但有趣的是，文章中段出現一個由Eurasia Group所製作的川普「TACO—FAFO光譜圖」，推估各國對美國施壓反應的強度，正好可供台灣對地緣政治有興趣人士的參考。光譜線上列有二十六個國名，在光譜左側的TACO，正如大家熟知，代表川普退縮，至於右側FAFO，是白宮常用的術語Fuck Around and Find Out(隨便亂搞，到時就知)，代表美國可咨意行事，對方想必會逆來順受。光譜上列名最右邊的國家是委內瑞拉，顯然是標準的軟柿子，最左邊的則是中國，自然是不好惹的棘手對象。值得注意的是，台灣居然擺在FAFO右起第四位，似乎並不太光彩，當然這個光譜圖的權威性可以質疑，但也表示國際上對台灣處理美國事務的抗壓性並無信心，更反映台灣對囊中有限籌碼的拿捏。在地緣政治的敏感時刻，在川普行將訪華前夕，我們能不再三思考!●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com