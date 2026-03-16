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台北股市今（16）日開盤上漲140.93點、來到33541.25點，隨後遇壓跳水，在盤面震盪，不過接近午盤有買單敲進，上漲67.4點或0.2%，來到33467.78點。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤上漲0.64點、來到313.54點，午盤上漲4.32點或1.38%，來到317.22點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、力積電、華邦電、兆赫；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、華通、景碩、華邦電。權值股多數熄火，權王台積電以1875元開出，隨後跳水翻黑，最低一度來到1850元，午盤回到平盤價1865元；台達電以1395元盤上開出，隨後也同步翻跌，午盤同樣來到平盤價1385元；不過鴻海逆勢走高，午盤上漲2.5元或1.17%，來到217元。盤中表現最強勁的為塑化族群，午盤類股指數上漲近6%，南亞上漲逾7%，台化上漲逾6%，台達化上漲逾5%，再生-KY上漲逾3%，台塑、台聚、三芳上漲逾2%。PCB族群也表現強勁，楠梓電攻上漲停價100.5元，柏承攻上漲停板，南電、邑昇上漲逾9%，台玻上漲逾7%，欣興上漲逾6%，華通上漲逾5%。