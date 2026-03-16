我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市近期遇到回檔壓力，連帶指數型ETF元大台灣50（0050）股價同步遇壓，不過投資人趁機買進，最新投資人數突破260萬人再創新高，其中零股投資人也突破百萬人。據集保結算所統計，0050截至3月13日當週投資人數來到260.7萬，連續第21週超越台積電，且差距逾20萬；零股人數則反映定期定額戶數84.3萬新高，持續新增，為首檔ETF突破百萬。觀察 0050近兩週股東人數變化，分別週增16.7萬人、11.7萬人，改寫掛牌以來單週新高與次高紀錄；統計3月以來僅10個交易日，0050就獲1,013億元淨申購，在ETF市場一枝獨秀。在定期定額ETF方面，元大台灣50（0050）也表現亮眼，且扣款戶數一口氣突破80萬戶、來到84.36萬戶，寫下新高；至於第二名的元大高股息（0056）扣款戶數28.17萬戶，雖然排名第二，但扣款戶數較1月小幅下滑，資金全數湧入市值型、科技型ETF。法人表示，0050帶動資金從「高股息」轉向「市值型」，過往小資選擇配息型商品主因來自於其相較市值型商品親民，但0050股價拆分後，價格與高股息相差無幾，再加上2025年0050繳交出近4成的亮眼績效，進而帶動小資族全面轉進0050。觀察2月份0-19歲新增開戶年增17.6%，居冠各年齡層，兒童存股也成不容忽視潮流。