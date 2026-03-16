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刑事警察局破獲一起電信門號詐欺供應鏈案件。警方查出，有電信門號經銷商利用外籍移工體檢時語言不通的機會，誘騙申辦多張預付卡，再轉售給詐欺集團使用，形成「人頭門號卡」供應管道。專案小組經長期蒐證後展開多波行動，共查獲18名涉案人，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦。警方指出，刑事警察局中部打擊犯罪中心於2024年3月在彰化縣員林市查獲一處「DMT」詐欺話務機房，現場查扣一批DMT設備及數百張電信人頭門號卡。警方進一步分析這批門號卡來源後，發現疑似有電信門號經銷商涉入，將人頭門號販售給詐欺集團，遂報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。專案小組蒐證後，自2025年1月至7月間展開5波拘提與搜索行動，查獲江姓電信門號經銷商負責人及員工共9人，並循線查出下游收購及販售門號的「卡商」9人，合計18人到案。警方同時查扣手機、電腦、筆記型電腦、金融存摺、公司帳冊、公司大小章、點鈔機，以及尚未開通的預付門號卡500張與申請文件等證物。調查發現，江姓嫌犯經營電信門號經銷業務，專門販售外籍移工使用的預付卡。他指示位於高雄及桃園門市的主管與員工，趁外籍移工到醫院進行體檢時，利用移工語言不通的情況，協助同時申辦兩家電信公司的預付卡門號，但實際只交付其中一張，或甚至未交付門號卡，藉此偽冒申請大量門號。這些門號隨後被轉售給下游卡商，再流向詐欺集團使用。警方表示，該批門號最終流入DMT詐欺話務機房，被用於「猜猜我是誰」詐騙手法，已造成19名民眾受害，詐騙金額超過新臺幣1,000萬元。全案警詢後依詐欺等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，並持續追查是否仍有其他共犯及相關金流。