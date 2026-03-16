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台北市一名公立大學的遭同居男友打傷，；保護令明訂前男友必須遠離學校50公尺以上，但他因為，被教授女兒報案處理，士林地檢署以違反保護令起訴，不過士林地院和高等法院都判無罪，理由是男方本案雖可上訴三審，不過教授告訴NOWNEWS應該不會再打下去，對於法官接受男方「」的辯詞，教授並不認同，女兒前男友打人已有法院判決為證，教授女兒的前男友姓王，兩人交往期間，原本就讀新北某間科技大學，後來轉到台中某科大之後展開同居生活。2023年3月，同年8月法院核發通常保護令，裁定王姓男子除了教授女兒與男友分手轉學回台北，在父親任教的大學繼續念書。王姓男子因報名轉學考，2024年1月中前往這所大學考試、面試，檢警獲報，認定他進入應遠離之處所已違反保護令。王姓男子遭起訴後向法官喊冤，他要轉學考才會進學校，這是；他同時報考4所大學，前女友這間是備取，另一間是正取，後來他去念正取的那所大學。一、二審法官都認定王姓男子並非刻意違反保護令，進入該所大學純粹為了轉學考，均判決無罪。