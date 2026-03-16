台北市一名公立大學的教授女兒遭同居男友打傷，聲請家暴保護令獲准並轉學到父親任教的學校；保護令明訂前男友必須遠離學校50公尺以上，但他因為報名這所大學的轉學考而進入校內，被教授女兒報案處理，士林地檢署以違反保護令起訴，不過士林地院和高等法院都判無罪，理由是男方總共報考4所大學的轉學考，並非只為了與教授女兒同校而考，也不是以侵害、騷擾為目的而進入校區。
本案雖可上訴三審，不過教授告訴NOWNEWS應該不會再打下去，對於法官接受男方「保護令不應影響受教權」的辯詞，教授並不認同，女兒前男友打人已有法院判決為證，他想轉學可以去考其他大學，沒必要非跟女兒念同一間，何況轉學考前幾天，女兒走在校內早已察覺疑似有人跟蹤，後來發現前男友真的從中部跟來台北。
教授女兒的前男友姓王，兩人交往期間，原本就讀新北某間科技大學，後來轉到台中某科大之後展開同居生活。2023年3月王姓男子動粗打傷教授女兒，遭判處拘役45天，同年8月法院核發通常保護令，裁定王姓男子除了禁止接近教授女兒的住家，也限制他與教授任職的學校須保持至少50公尺的距離。
教授女兒與男友分手轉學回台北，在父親任教的大學繼續念書。王姓男子因報名轉學考，2024年1月中前往這所大學考試、面試，檢警獲報，認定他進入應遠離之處所已違反保護令。
王姓男子遭起訴後向法官喊冤，他要轉學考才會進學校，這是他的受教權，不應受保護令限制，也不該因為前女友的家人在本案校區任職而限制他；他同時報考4所大學，前女友這間是備取，另一間是正取，後來他去念正取的那所大學。
一、二審法官都認定王姓男子並非刻意違反保護令，進入該所大學純粹為了轉學考，均判決無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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教授女兒的前男友姓王，兩人交往期間，原本就讀新北某間科技大學，後來轉到台中某科大之後展開同居生活。2023年3月王姓男子動粗打傷教授女兒，遭判處拘役45天，同年8月法院核發通常保護令，裁定王姓男子除了禁止接近教授女兒的住家，也限制他與教授任職的學校須保持至少50公尺的距離。
教授女兒與男友分手轉學回台北，在父親任教的大學繼續念書。王姓男子因報名轉學考，2024年1月中前往這所大學考試、面試，檢警獲報，認定他進入應遠離之處所已違反保護令。
王姓男子遭起訴後向法官喊冤，他要轉學考才會進學校，這是他的受教權，不應受保護令限制，也不該因為前女友的家人在本案校區任職而限制他；他同時報考4所大學，前女友這間是備取，另一間是正取，後來他去念正取的那所大學。
一、二審法官都認定王姓男子並非刻意違反保護令，進入該所大學純粹為了轉學考，均判決無罪。
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