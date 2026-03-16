我是廣告 請繼續往下閱讀

對等關稅雖然遭美國高等法院判違憲，但是關稅餘波盪漾仍未解。勞動部今日公布最新「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（無薪假），事業單位計240家，實施人數3,839人，較前次公布減少7家，人數增加69人，勞動部補充，上一期通報企業中有61家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有925名員工恢復原本勞動條件。勞動部表示，影響企業及人數主要為製造業，其中企業以金屬機電工業最多，人數最多屬於機械設備製造業，裡面有1,698名員工，大約佔金屬機電工業的超過6成。勞動部補充，這一次的通報家數裡面，廠商反映受到美國關稅影響的有1,804人，占整體超過7成。對於這次家數減少、人數增加，表示大環境的波動還是存在，特別是金屬機電工業受外銷訂單影響較大。關於美國關稅的部分，確實有部分廠商反映訂單受到衝擊。勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。