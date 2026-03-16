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天道盟同心會金山分會會長郭簡村，被控與多名廠商組成圍標集團，鎖定台電核一、核二廠多項工程採購案，涉搶食總額近2億元標案。檢廉追查過程中，進一步查出台電總部核能技術處廠房佈置組主管賈儒龍，涉嫌向圍標集團成員索取賄賂。一審依貪污罪判賈儒龍有期徒刑5年6月，郭簡村則因涉及16項圍標犯行判處2年徒刑、得易科罰金。檢方不服提起上訴，希望加重刑度，不過高等法院審理後認為原判決並無違誤，今（16日）駁回上訴，維持原審刑度。檢調調查，綽號「村哥」的郭簡村看準核電廠邊坡地質災害搶修、雨遮、耐震補強、圍籬設置與建築維護等工程標案利益龐大，從2016年起與張煌懋等廠商聯手，組成圍標集團參與投標，並向其他業者借用公司名義投標，藉此操控標案結果。檢廉蒐證指出，圍標過程中若有其他廠商想參與競標，集團成員往往會以威脅或利誘方式要求對方不要投標。郭簡村甚至被控在核電廠門口監看，限制僅有「自己人」能進場投標。曾有一名許姓廠商未依集團安排，私自找其他同業投標，導致郭簡村必須多支付150萬元「搓圓仔湯」費用善後，郭簡村因而涉嫌指示手下持西瓜刀恐嚇，揚言要挑斷對方腳筋。此外，檢廉也查出，時任台電核能技術處廠房佈置組主管的賈儒龍，負責經辦核一廠多項小額修繕工程與核廢料貯存設備等標案，期間涉嫌向廠商張煌懋收取賄款，累計金額約77萬元。案件進入審理後，賈儒龍在法庭上坦承犯行。士林地方法院考量他已繳回犯罪所得且犯後態度良好，予以減刑後，依貪污罪判處5年6月徒刑，並褫奪公權2年。郭簡村則因涉及16項圍標罪，合併執行2年徒刑，但得易科罰金；張煌懋因涉犯圍標及行賄罪，合併判處1年6月徒刑、褫奪公權1年，同樣得易科罰金。至於郭簡村另被控教唆殺人部分，法院審理後認定僅成立傷害罪，但因被害人撤回告訴，該部分依法判決公訴不受理。檢察官認為原審量刑過輕，針對賈儒龍與郭簡村提起上訴。不過高等法院審理後認為，一審對事實認定與量刑均無不當，因此駁回檢方上訴，全案維持原判決結果。