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台灣寶可夢中心3月21日上架黑白皮卡丘玩偶！價格超佛心

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）3月21日開賣「 Red Green (皮卡丘)」兩款玩具商品。（圖／IG@寶可夢台灣）

不一定要到寶可夢中心現場！3/20線上搶先開賣黑白皮卡丘

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將在本週末上架30週年商品「 Red Green (皮卡丘)」兩款玩具商品，這個初代點陣圖黑白皮卡丘玩偶，在2月底在日本推出時，就引發瘋狂搶購潮，結果過不到一個月，就立刻來台灣開賣，也讓大批粉絲驚呼：「還以為是日本限定！」今年是寶可夢IP邁入30週年的特別年份，寶可夢公司也在2月時推出一系列紀念商品，其中就包含以寶可夢最初的遊戲軟體《寶可夢 紅／綠》中能遇見的皮卡丘為發想，擁有圓潤可愛外型特色的「Red Green」毛絨玩具與吉祥物，這款「」一發售就立刻在全日本掀起搶購狂潮。最終，寶可夢公司也開放預訂生產販售，採用限時不限量的方式讓粉絲預購，只是要等久一點才回拿到玩偶。沒想到，當日本都還有許多粉絲沒拿到「點陣圖黑白皮卡丘」的時候，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）就宣布要在3月21日（六）開賣了！此外，價格部分，換算下來在台灣還能買到更便宜的價格，實屬罕見！如果家住中南部或是沒時間前往信義區寶可夢中心現場的粉絲也別擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於3月20日（五）16時00分開始販售兩款黑白皮卡丘商品。2026年3月21日（六）、27日（五）、28日（六）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。