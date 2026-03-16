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南投縣草屯鎮昨（15）日凌晨發生一起重大車禍，一輛載有5名印尼籍移工的廂型車行經路口時，突遭自小貨車高速側撞，強大撞擊力道導致廂型車失控翻覆，還波及對向停等車輛，整起事故造成1人死亡、7人受傷。事故瞬間也被附近車輛的行車記錄器拍下，畫面曝光後引發關注。消防局表示，15日凌晨0時30分許接獲通報，指草屯鎮博愛路與玉屏路口發生嚴重車禍，立即派遣3輛消防車與7輛救護車趕赴現場救援。救護人員抵達後發現一輛廂型車翻覆在路中央，車體嚴重變形，部分乘客倒臥在車外，其中一名約50歲的印尼籍男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。其餘傷者包括廂型車駕駛與車上4名印尼籍女性，以及自小貨車與對向自小客車駕駛，共計7人受傷。傷者分別被送往南投基督教醫院、佑民醫院、衛生福利部南投醫院及亞洲大學附屬醫院治療，目前傷勢仍待進一步釐清。從曝光的行車記錄器畫面可見，事故當時小貨車方向為閃黃燈號誌，廂型車行駛方向則為閃紅燈。兩車進入路口後，小貨車從廂型車側面撞上，廂型車瞬間失去平衡翻覆，並衝向對向車道波及停等的自小客車，而小貨車也因強烈撞擊力道朝另一側翻覆。整起事故共造成1死7傷，警方表示，目前已著手調查事故發生經過與肇事責任，並將報請南投地檢署檢察官相驗死者遺體，以釐清確切死因與相關責任。草屯分局也提醒，民眾行經設有閃光號誌的路口時，閃紅燈方向必須先停車再行通過；閃黃燈方向則應減速慢行並注意來車，以確保行車安全，避免類似事故再次發生。