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前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率、政治獻金等弊案，本月26日將進行一審宣判。而柯文哲自交保後遭到限制出境、出海，其長子柯傅堯於東京大學博士班的畢業典禮安排於24日，柯文哲律師向北院聲請暫時解除出境限制，希望柯文哲能赴日參加畢業典禮。不過，台北地檢署認為，柯文哲涉犯重罪仍有出境限制必要，且司法實務上並無配戴電子腳環可出境之案例，建請合議庭駁回聲請。台北地檢署偵辦京華城容積率、政治獻金等弊案，對柯文哲求刑28年6月。全案於去（2025）年12月24日辯論終結，訂定本月26日進行一審宣判，並諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人需到庭聽判。然而，柯文哲兒子柯傅堯的畢業典禮於24日舉行，身為父親的柯文哲同樣受邀。委由律師團代表柯文哲至北院遞狀，聲請解除限制出海、出境，盼法院能暫時解除出境限制，讓柯文哲於23日至25日到日本參加兒子的畢業典禮。而柯文哲於去（2025）年9月8日裁定以7000萬元交保代替羈押，同時需佩戴電子腳鐐。法院收受柯文哲暫時解除境管的聲請後，為平衡檢辯意見，翌日函請北檢提供法律意見。對此，檢察官經偵查與公訴組討論後回函表示，柯文哲涉犯重罪，目前仍有出境限制的必要，並指司法實務上並無配戴電子腳環仍可出境的先例，建請合議庭駁回其暫時解除境管的聲請。